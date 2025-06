Irán intensificará ataques contra Israel y bombardeará bases de países que lo defiendan

Comparta este artículo

Teherán, Irán.- Un alto funcionario de Irán declaró que intensificará los ataques en contra de Israel y tomará las bases regionales de los países que lo defiendan, el cual se convertirá en un nuevo blanco para las fuerzas iraníes por lo que se reserva bajo el derecho internacional de responder con decisión a las acciones de Israel en medio de un peligroso escalamiento militar entre ambos países.

Horas antes de esta declaración, fuentes estadounidenses e israelíes confirmaron que el ejército de Estados Unidos colaboró en la intercepción de misiles lanzados por Irán contra Israel, otras naciones de la región también habrían apoyado la defensa aérea aunque no se especificó quienes fueron.

El conflicto se recrudeció después de que Israel lanzara una serie de ataques contra instalaciones nucleares y sitios militares iraníes, incluyendo un bombardeo en la ciudad de Tabriz, al noroeste de Irán; según información de CNN, estos ataques dejaron más de 70 muertos y 320 heridos, aunque no han sido confirmados de manera oficial.

Irán hará uso del derecho internacional a la autodefensa para atacar a los paises aliados a Israel

El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, prometió una “respuesta dura y dolorosa”, asegurando que las Fuerzas Armadas iraníes no dejarán sin castigo la agresión israelí, como represalia inició la operación 'True Promise 3' que consiste en un ataque aéreo masivo contra decenas de objetivos militares y bases aéreas israelíes.

En ciudades como Jerusalén y Tel Aviv, se registraron destellos luminosos mientras el sistema de defensa 'Iron Dome' intentaba interceptar los misiles, hasta el momento, se reportaron al menos cinco heridos en Tel Aviv, con imágenes que muestran edificios dañados por los impactos.

La escalada de violencia ha generado alarma internacional, con temores de que el conflicto se extienda a otros países de Medio Oriente, entre los países involucrados se encuentran Arabia Saudita, Emiratos Árabes; así como Estados Unidos aumentando el riesgo de una guerra a gran escala.

Irán afirmó que atacó centros militar-industriales israelíes utilizados para la producción de misiles y otros equipos militares, y agregó que “informes de campo, imágenes satelitales e inteligencia interceptada indican que decenas de misiles balísticos impactaron efectivamente en objetivos estratégicos”.

Tras la andanada, las Fuerzas Armadas israelíes aseguraron que Irán lanzó menos de 100 misiles hacia Israel y que solo se registraron “algunos impactos”. Algunos de esos impactos fueron causados por restos de intercepciones, explicó Effie Defrin, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirigió directamente a los iraníes, diciendo que “la lucha de Israel no es contra el pueblo iraní, sino contra su gobierno. Esto no ha terminado. El régimen no sabe lo que le golpeó, ni lo que le golpeará. Nunca ha estado más débil”, afirmó Netanyahu.

En abril de 2024, Irán lanzó más de 300 proyectiles, incluidos alrededor de 170 drones y más de 120 misiles balísticos, hacia Israel, pero el “99 por ciento” de ellos fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea de Israel y sus “socios”, según las Fuerzas Armadas de Israel.

