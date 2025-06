Trump y Biden condenan asesinato de congresista demócrata Melissa Hortman, hay un sospechoso

Comparta este artículo

Minnesota, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el expresidente John Biden condenaron el asesinato de la congresista demócrata Melissa Hortman y su esposo este sábado en el estado de Minnesota en un ataque armado por un sujeto quien previamente se habría identificado como policía; llevaba un chaleco antibalas, una pistola y una placa.

Además, aseguraron que el vehículo del sospechoso contenía un "manifiesto", así como una lista con nombres, entre los que se encontraban los de los políticos que fueron tiroteados.

La Policía está buscando con un amplio operativo a Vance Luther Boelter, de 57 años, como sospechoso de haber asesinado a tiros a una congresista demócrata del estado de Minnesota y su marido, y de haber herido a otro legislador y su esposa, según indicaron fuentes de las fuerzas del orden; agentes policiales se enfrentaron a tiros con el sospechoso que consiguió huir y que todavía no ha sido detenido, pese al fuerte dispositivo policial.

El mandatario estadounidense aseguró que ese “tipo de violencia horrible no será tolerada” en su país. "He sido informado sobre el terrible tiroteo que tuvo lugar en Minesota, que parece ser un ataque dirigido contra legisladores estatales (...). Este tipo de violencia horrible no será tolerada en los Estados Unidos de América", expresó.

Trump precisó que la fiscal general, Pam Bondi, y el FBI están investigando el caso, y aseguró que se procesará a todos los implicados con “todo el peso de la ley". "Que Dios bendiga al gran pueblo de Minesota, ¡un lugar verdaderamente grandioso!", apuntó.

Congresistas norteamericanos fueron atacados por un sospechoso de 57 años

Asimismo, el expresidente Joe Biden envió sus condolencias y llamó a evitar el odio y el extremismo. “Este atroz ataque con motivos políticos jamás debería ocurrir en Estados Unidos. No debemos dar refugio al odio ni al extremismo, y todos debemos unirnos como nación contra la violencia política. Jill y yo enviamos fuerza a todos los afectados por esta tragedia sin sentido en un momento inimaginable”, expuso en su cuenta de X.

De acuerdo con información de grupo fórmula, la fiscal Pam Bondi aseguró que se realiza la investigación en conjunto con autoridades locales y estatales y se aplicará todo el peso de la ley; la legisladora demócrata Melissa Hortman y su esposo fueron asesinados hoy en Minesota en lo que señalaron como un acto de violencia política, según informó el gobernador del estado, Tim Walz.

Mientras que el senador estatal demócrata John Hoffman y su mujer, también de Minesota, recibieron esta madrugada múltiples disparos en otro ataque aparentemente cometido por la misma persona. El matrimonio se ha sometido a una cirugía y ahora recibe atención sanitaria. "Somos cautelosamente optimistas y creemos que sobrevivirán a este intento de asesinato", expresó el gobernador.

Fuente: Tribuna