¿Duermes poco o mal?; conoce las consecuencias que esto le provoca a tu salud

Ciudad de México.- El dormir, una de las cosas más placenteras que pueden existir, ya que es un momento de completa relajación en el que se pude descansar de todo lo se hizo en el día, sin embargo, existen esas noches de terror en las que no se logra conciliar en sueño, dando vueltas en la cama por minutos o incluso durante horas. Por otro lado también están aquellos que no presentan ninguna dificultad para dormir pero que no pueden hacerlo lo suficiente ya que no les da tiempo.

La cantidad de horas de sueño es un tema debatible entre muchos, ya que en primera se dice que los hombres pueden dormir menos que las mujeres, pues ellas necesitan más horas, sin embargo, lo que si es seguro es que existe una cantidad estimada de lo que se debería dormir por las noches, esto debido a varias estudios que se han realizado en años recientes, los cuales también arrojan las consecuencias que provoca el no dormir lo suficiente.

¿Cuántas horas se recomiendan dormir ?

Una noche o tal vez dos en las que no duermas lo necesario podrían ser de alguna forma algo inofensivo, pero que pasa cuando esto llega a ser algo tan constante a tal grado de convertirse en un déficit. Según un estudio realizado en Estados Unidos por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han arrojado resultados en los que indican que la mayoría de no duermen lo necesario, por lo que se aconseja que una persona mayor de 18 años debe de dormir alrededor de siete y nueve horas.

Consecuencias de no dormir lo suficiente

Alguna de las consecuencias negativas que trae consigo el no dormir lo suficiente son.

Aumento de peso.

Dificultad para controlar los niveles de azúcar en la sangre.

Riesgos cardiovasculares.

Posibilidad de sufrir ansiedad y depresión.

Sin duda la lista es larga y de alguna manera peligrosa, ya que nadie quiere padecer de alguna de esas enfermedades, sin contar que los efectos inmediatos que provocan la pocas horas de sueño son, el mal humor y probablemente una baja productividad. Según el neurocientífico Russell Foster de la Universidad de Oxford, también puede afectar las habilidades cognitiva, que se pude reflejar en la toma de decisiones y empatía. Además de que otros estudios indican que incluso se podría ligar con un mayor riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer.

Cuáles son los beneficios

Entre la primeras cosas y de forma inmediata es la motivación, ya que el dormir lo suficiente es un buen motor para iniciar bien tu día, por otro lado el tener una buena noche de descanso también ayuda al cuerpo a recuperarse, por lo que disminuye la presencia de enfermedades del corazón y diabetes, ayuda disminuir el estrés, mantiene la salud mental, un peso saludable, y a tener un buen sistema inmune. Por lo que ahora ya lo puedes pensar mejor si piensas dormir menos de cinco horas al día.

