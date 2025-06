"Daños irreparables": Así fue la amenaza del líder de Irán a Estados Unidos

Comparta este artículo

Teherán, Irán.- Tras lo dicho por Donald Trump el día de ayer, con la exigencia de que Irán desista de los ataques a Israel y elimine el enriquecimiento de uranio en su planta de Teherán, el líder supremo iraní, Alí Jamenei, amenazó a Estados Unidos si este interviene de manera militar, así como indicó que el pueblo no se rendirá bajo lo dicho por el presidente estadounidense, esto para después llamarlo "mentiroso" y "cobarde".

A través de un extracto del discurso televisado, el líder iraní habló sobre los daños que habría si el país norteamericano participara militarmente en conjunto con Israel. “Los estadounidenses deben saber que la nación iraní no se rendirá y que cualquier intervención militar por su parte causará, sin duda, daños irreparables”, dijo Jamenei; además de mencionar que la historia de Irán no será entregada por amenazas. “La gente inteligente que conoce la historia de Irán nunca le hablará a esta nación en un lenguaje amenazante...", siguió.

La nación iraní no puede ser entregada".

¿Qué fue lo que dijo de Donald Trump?

Horas atrás, Trump declaró a través de un post en su red Truth Social que, aunque tienen el conocimiento de la ubicación de Alí Jamenei, han decidido no eliminarlo "aún". En su publicación se lee: "Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'líder supremo'. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora". A lo que la misión de Irán señaló que la "amenaza" era "despreciable".

La única cosa más despreciable que sus mentiras es su cobarde amenaza de 'eliminar' al líder supremo iraní", pulico la misión.

Además de esto, en el mismo post tacharon de 'mentiroso' al mandatario estadounidense por el supuesto de que Irán sugirió ir a la Casa Blanca: "Sugirieron venir a la Casa Blanca, (lo que) es algo valiente por su parte, algo que no les resulta fácil", esto dicho a periodistas por Trump. Lo que de inmediato desmintieron: "Ningún representante iraní ha pedido 'jamás' arrastrarse a las puertas de la Casa Blanca", se lee en el post de la misión de Irán ante la ONU.

Finalmente, aclararon que Irán no sucumbirá a amenazas ni negociará bajo presión, así como mencionaron que no sería posible caer a manos de un "belicista en decadencia", que se encuentra aferrado a la "notoriedad". Recordaron también que cualquier amenaza o ataque será devuelto con medidas recíprocas.

Fuente: Tribuna