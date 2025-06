Un mexicano perdió su brazo izquierdo al ser arrollado por el tren al escapar de redada de ICE

Comparta este artículo

La Mirada, California.- Un inmigrante mexicano de nombre Jesús González de 33 años, perdió el brazo izquierdo al ser arrollado por el tren en la localidad de La Mirada, California cuando intentó escapar de una redada migratoria por parte de elementos del Servicio de Control e Inmigración y Aduanas (ICE), al salir de su jornada laboral como soldador, los agentes al momento del incidente lo dejaron a su suerte hasta que fue auxiliado por unos vecinos quienes llamaron a una ambulancia para brindarle la atención medica requerida.

"Me quede en mi trabajo dos horas y agarre el bus para mi casa, ya cuando me avisaron que estaba migración en la entrada de la calle, me baje más atrás para que no me vieran, pero yo me los tope en un 7-Eleven, eran tres patrullas, y seguí caminando, cuando seguí caminando me sonaron una torreta y a mí me corretearon, llegué a las vías del tren y el tren me pegó. Desgraciadamente perdí mi brazo y esas personas del ICE me vieron y se fueron", contó en un video desde la cama del hospital.

El joven cuenta que no alcanzó a ver las vías del tren cuando corrió para escapar de ICE, por lo que cayó en ellas en el momento justo en que pasaba la locomotora.

"Cuando salí a la calle ya no había nadie, se me nublaba mucho la vista. Luego me caí y me volví a caer y a caer. Ya un señor me auxilió y me ayudó a llamar a una ambulancia, pero desgraciadamente había perdido mi brazo. Mis compañeros y paisanos si no tienen nada a que salir a las calles no salgan, esas personas andan agarrando a toda la gente en la calle, en los buses, autobuses y a mí ya no me agarraron porque pensaron que estaba muerto", advirtió.

Para apoyarse con los gastos, abrieron una campaña en GoFundMe

Según información de Milenio, el accidente ocurrió el miércoles 11 de junio en La Mirada, California, desde entonces ha sido sometido a dos cirugías para salvarle la vida, pero no pudieron recuperar su extremidad. "Me van hacer la tercera cirugía, pero quiero agradecer el apoyo que me han brindado, también por los comentarios positivos. Aquí sigo en el hospital, recuperándome", explicó.

En otro video difundido a través de las redes sociales, Jesús agradeció el apoyo que ha estado recibiendo y resaltó que aún le falta una tercera cirugía, por lo que permanece hospitalizado: "me van hacer la tercera cirugía, pero quiero agradecer el apoyo que me han brindado, también por los comentarios positivos. Aquí sigo en el hospital, recuperándome". No obstante, continúa pidiendo apoyo para su familia a la comunidad latina, puesto que él era el sustento de su hogar integrado por su mujer y dos hijos que radican en México.

Por su parte, decenas de personas se han pronunciado en redes sociales contra las redadas de ICE impulsadas por el gobierno de Trump, estadounidenses y latinos se han sumado para lamentar las redadas y exigir un alto a la deportación masiva de latinos: "Ahora usted califica para solicitar la Visa U, que protege su estadía en los EE.UU; demandando ganarás la lotería y los papeles de nacionalidad"; a pesar de todo, la policía lo dejó allí para que muriera, es demanda", son algunos de los comentarios que tiene el video en redes.

“A mí me han dicho que van a tratar de cortarle un poco de su cuerpo para poder taparle la herida, él está todavía en shock. Entra, a veces, en crisis y le tienen que administrar medicamento para poderlo tranquilizar”, a mí me han dicho que van a tratar de cortarle un poco de su cuerpo para poder taparle la herida”, aseguró Rubí la hermana Jesús, quien ha estado a su lado desde entonces.

Jesús, quien trabaja como soldador, es el único sustento que tiene su familia, que está en México, por lo que no tienen recursos suficientes para cubrir sus gastos médicos, familiares dieron de alta una cuenta de Go Fund para poder comprar una prótesis, ya que no tiene seguro médico.

Familiares han abierto una cuenta en Go Fund para reunir recursos y adquirir una protesis

Fuente: Tribuna