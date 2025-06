Volcán Etna en Italia hace erupción; autoridades descartan peligro para la población

Comparta este artículo

Sicilia, Italia.- El volcán Etna situado en la isla de Sicilia, Italia ha entrado en erupción el lunes por la madrugada, lo que causo temblores intensos y el derrame de lava, cuyas cenizas se han elevado por arriba de los 5 mil metros de altura, al decrecer la actividad las autoridades no lo consideran de riesgo para la población, el suceso no obligó a cerrar el aeropuerto de la ciudad de Catania, cercana al volcán, algo frecuente dada la periodicidad con la que se producen este tipo de explosiones.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) informó en la tarde del lunes 2 de junio que la actividad eruptiva había entrado en "fase decreciente" y que la emisión de cenizas, aunque "débil", prosigue.

Renato Schifani, presidente de Sicilia, descartó "por el momento" peligros para la población, "Según los primeros datos, el material no ha superado el borde del Valle del León y, tal y como me aseguran, no hay peligros para la población", afirmó.

El responsable de Protección Civil, Salvo Cocina, recomendó evitar la zona de la cima del volcán a los excursionistas hasta nuevo aviso debido a la potencia de la evolución del fenómeno, debido aun video donde se observaron a algunos turistas corriendo por un sendero de la ladera del volcán con una humareda de fondo.

Por su parte el alcalde de Catania, Enrico Tarantino, ha subrayado en declaraciones que "todo está normal" y "bajo cohecho, uno de los volcanes más activos de Europa y entra en erupción varias veces al año, por lo que las autoridades no consideran que este último fenómeno suponga riesgos adicionales”.

El Observatorio Etneo, indicó de la mano de su director, Stefano Branca, que el nivel de temblor había decaído, si bien el control de su actividad sigue siendo constante.

