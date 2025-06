Trump se lanza contra Israel por no respetar el alto al fuego con Irán: "¡Necesitan calmarse ya!"

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- La mañana de este martes 24 de junio de 2025, el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, manifestó su desaprobación ante los ataques aéreos que Israel lanzó contra Irán, luego de haberse alcanzado un acuerdo de alto el fuego entre ambos países la noche anterior. El mandatario estadounidense expresó su molestia tanto en redes sociales, como ante la prensa.

Durante una declaración desde los jardines de la Casa Blanca, el jefe de Estado de EU expresó: "Necesitamos que Israel se calme porque salieron en una misión esta mañana ¡Necesitan calmarse ya!". Estas palabras fueron emitidas la mañana de este martes, previo a su partida hacia La Haya, Países Bajos, donde participará en la cumbre de líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Donald Trump critica a Israel por no respetar alto al fuego contra Irán. Foto: Truth Social

Horas antes, a través de su cuenta en la red Truth Social, el presidente estadounidense también lanzó un llamado directo: "Israel, no lances esas bombas. Si lo haces es una gran violación ¡Haz regresar a tus pilotos ahora!". Sin embargo, no se tuvo respuesta por parte de las autoridades israelíes tras este ataque. Cabe señalar que no es la primera vez que esta nación viola un "alto al fugo"; lo mismo ha hecho en la Franja de Gaza, pese a las condenas internacionales por el genocidio que mantiene contra el pueblo palestino.

Israel viola alto al fuego y enfurece a Trump

De acuerdo con información del Ejército iraní, Israel habría realizado tres ataques con misiles tras el inicio del cese al fuego acordado el pasado lunes 23 de junio; esto habría provocado una nueva escalada en la tensión bilateral. Por su parte, el gobierno israelí también denunció que Irán lanzó un misil contra su territorio una hora después de la entrada en vigor del acuerdo, acusación que fue rechazada por Teherán.

Trump no ocultó su frustración ante el incumplimiento del pacto por ambas partes: "No estoy muy contento con Israel, estoy muy descontento, aunque tampoco estoy contento con Irán", dijo en declaraciones recogidas por medios desde el helicóptero Marine One.

Añadió que, a su parecer, tanto Israel como Irán "se tienen que calmar" y calificó la situación como "ridícula", debido a que ambas naciones "han estado peleando durante tanto tiempo y tan duro que ya no saben qué están haciendo". En sus palabras, empleó incluso lenguaje altisonante para expresar su molestia: "Vi muchas cosas ayer que no me gustaron… básicamente, tenemos a dos países que han perdido el control".

Hasta el momento, no se ha emitido una declaración conjunta por parte de los gobiernos de Israel o Irán respecto al estado actual de la tregua.

Fuente: Tribuna