Donald Trump firma decreto para subir aranceles al acero y aluminio del 25% al 50%

Washington, Estados Unidos.– Este martes 3 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que duplica los aranceles actuales a las importaciones de acero y aluminio, por lo que, de acuerdo con información extraoficial, estos pasarían del 25 por ciento al 50 por ciento. Es necesario mencionar que esta nueva decisión del mandatario entrará en vigor hasta el miércoles 4 de junio a las 00:01 horas (hora de Miami, Florida).

De acuerdo con información extraoficial, el empresario estadounidense considera que esta decisión contrarresta de forma eficaz a los países extranjeros que, según su opinión, continúan descargando este tipo de materiales a bajo precio. Ante todo, también advirtió que es muy posible que la tasa se eleve incluso para ellos mismos si no cumplen con los compromisos pactados. Es vital recalcar que en esta ocasión no hay ninguna excepción para México y Canadá.

De igual forma, hasta el momento de la elaboración de esta nota, ni Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, ni el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se han pronunciado con respecto al tema. Por su parte, Trump ya había anunciado sus planes el viernes en la noche mientras estaba en una planta de US Steel a las afueras de Pittsburgh y dijo que era la única solución para darle fin a las importaciones de acero.

La Casa Blanca publicó el decreto de Trump

“Con el 25 por ciento más o menos pueden saltar esa valla. Con el 50 por ciento ya no pueden saltar esa valla”, afirmó el miembro del Partido Republicano. No obstante, no todos están de acuerdo con el decreto del funcionario, pues hay quienes piensan que podrían aumentar los precios de los productos, tanto los más básicos como electrodomésticos, equipos eléctricos, pero también automóviles y materiales de construcción.

"He determinado que es necesario y apropiado aumentar la tasa arancelaria para las importaciones de artículos de acero y artículos derivados del acero, y artículos de aluminio y artículos derivados del aluminio, del 25 por ciento ad valorem al 50 por ciento, con vigencia a partir de las 00:01 h, hora del Este del 4 de junio de 2025", así dice un fragmento del comunicado que publicó la Casa Blanca.

