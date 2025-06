Sheinbaum vs Trump: México responderá ante aranceles del 50% al acero y aluminio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 4 de junio de 2025, en su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde Palacio Nacional, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre la resiente advertencia del Gobierno de Estados Unidos (EU) sobre elevar los aranceles al acero y aluminio a 50 por ciento. Señaló que es una medida injusta y que su equipo trabajará para para llegar a un acuerdo.

Desde el Salón Guillermo Prieto, la jefa del Ejecutivo Nacional declaró que la decisión de la administración de Donald Trump, su homólogo estadounidense, de elevar al 50 por ciento los aranceles al acero y al aluminio es una medida "injusta" que afectará considerablemente a la industria nacional y a los empleos relacionados con estos sectores, no solo en México sino en la nación que gobierna.

El Gobierno de México responderá a los posibles nuevos aranceles de Trump para el acero y aluminio. Foto: Internet

En su intervención, la presidenta explicó que el caso de México es particular, ya que el país importa más acero del que exporta, por lo que resulta contradictorio aplicar este tipo de arancel cuando no existe superávit comercial: "Es una medida injusta no solo para México, sino para todos los países del mundo, excepto Reino Unido, que mantiene el arancel en 25 por ciento". Además, cuestionó la justificación legal del incremento, pues México y EU cuentan con un tratado comercial vigente.

Aseguró que la medida carece de sustento, especialmente considerando que la Casa Blanca ha señalado una buena relación bilateral en materia de seguridad. Recordó que incluso con el arancel previo del 25 por ciento, ya existían afectaciones, por lo que duplicarlo podría representar una carga severa para ambos sectores.

Sheinbaum busca negociar aranceles

La mandataria subrayó que su administración buscará establecer un acuerdo con el gobierno estadounidense; para esto, funcionarios del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) seguirán viajando a Washington. En caso de no lograrlo, Sheinbaum Pardo anunciará nuevas medidas la próxima semana para proteger la industria mexicana, aunque enfatizó que no se tratará de una política de represalia, sino de protección económica y laboral.

Sheinbaum agregó que en la jornada de este miércoles sostendrán reuniones con representantes de las Cámaras del acero y aluminio, mientras que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, establecerá contacto con funcionarios de comercio de EU para abordar directamente el tema.

Nuestra prioridad es proteger el empleo de las y los trabajadores mexicanos y garantizar la estabilidad de la industria del acero y del aluminio", indicó.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo'