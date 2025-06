"¡Falso! No me enseñaron este proyecto", Elon Musk desmiente a Donald Trump

Comparta este artículo

Washington, EE. UU.- Este jueves el magnate Elon Musk aseguró que no se le mostró el plan fiscal que está siendo impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump y que se encontró ya siendo aprobado por la cámara baja; desmintió el empresario al mandatario a través de su cuenta de X: "Falso, no me enseñaron este proyecto de ley ni una sola vez...". Esta declaración se dice que fue una reacción a la declaración hecha por el canciller alemán, Friedrich Merz, desde el despacho oval.

En la publicación, el empresario añadió un pedazo de la intervención de Trump, en donde este se muestra estar decepcionado por las quejas del dueño de Tesla; también menciona que ambos tenían una gran relación y hace referencia a que Musk sí se encontraba al tanto del plan fiscal y que conocía los pormenores del proyecto de ley: "Elon y yo teníamos una gran relación". No sé si seguirá así. Me sorprendió. (...) Estoy muy decepcionado porque Elon sabía los pormenores del proyecto", señaló en la conferencia de prensa.

El proyecto fiscal que mencionan ambos estadounidenses se trata de un proyecto de ley, el cual incluye grandes recortes fiscales e inversión en defensa y control migratorio, a lo que muchos analistas y Elon Musk se encuentran de acuerdo en que esto aumentaría el déficit presupuestario de Estados Unidos, que ya es elevado; esto a su vez elevaría la deuda que soportan las arcas públicas; a lo que Musk llamó "abominación repugnante".

Esta propuesta se encuentra esta semana siendo evaluada por el senado, en donde también se encuentran los republicanos, que el magnate criticó por haber aceptado tal "error". "En toda la historia de la civilización, nunca ha habido una legislación a la vez grande y hermosa. ¡Todo el mundo lo sabe! O te toca un proyecto de ley grande y feo o uno delgado y hermoso", reiteró el empresario en su red social.

El presidente comentó que el descuento de Elon Musk se debería a que una de las partes del proyecto es la intención de eliminar el crédito fiscal para autos eléctricos. Que, reiteró, el empresario se encontraba al tanto. "En fin. Mantengan los recortes a los incentivos para vehículos eléctricos y energía solar en el proyecto de ley, aunque no se toquen los subsidios al petróleo y el gas (¡qué injusto!), pero eliminen la montaña de basura repugnante del proyecto de ley", concluyó el magnate. Al mismo tiempo, en otras publicaciones acuso a Trump de estar en la lista de Epstein y de que sin él no habría ganado la elección.

