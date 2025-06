Mexicano y otros migrantes deportados en riesgo de morir en Sudán del Sur por varias razones

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Un mexicano y siete migrantes más de otras nacionalidades se encuentran en riesgo de morir en Sudán del Sur debido a los ataques de los hutíes de Yemen y la enfermedad del Malaria, a donde fueron deportados por Estados Unidos el pasado 20 de mayo, el mexicano fue identificado como Jesús Muñoz Gutiérrez, mientras los demás provienen de nacionalidades de Cuba, Myanmar y Laos.

El Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE), calificó como deplorables e inseguras las condiciones que enfrenta un grupo de oficiales y los ocho migrantes que se encuentran en la base militar estadounidense en Yibuti, debido a que se encuentran expuestos a los ataques de bombas por parte de grupos terroristas de Yemen, además el escenario al que se enfrentan los 11 agentes migratorios y los ocho detenidos es caótico, debido al calor extremo, poca iluminación, escasas medidas de seguridad y fosas de incineración cercanas que afectan la respiración.

La directora ejecutiva adjunta a ICE Melissa Harper en una declaración judicial expuso que el personal a bordo de ese contenedor de carga improvisado como sala de conferencias dentro de la base en donde permanecen en vigilancia los detenidos deportados, los agentes carecen de chalecos antibalas que los protejan de tales ataques de los terroristas del vecino país con quien comparten frontera marítima Yibuti.

“Esto se reveló, luego de que un juez pidió a la oficina de ICE que le diera un reporte sobre la condición de estos migrantes deportados a África, ahí respondió que no solo corren riesgo de ser víctimas de un bombardeo de los hutíes, sino que algunos de los oficiales y migrantes ya tienen síntomas respiratorios que encajan con la malaria”, señaló.

Por su parte, el director interino del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo de Estados Unidos Todd Lyons, aclaró que los detenidos fueron expulsados hacia el sur de África, debido a que los gobiernos de sus respectivos países se niegan a recibirlos.

“He lidiado con estos países recalcitrantes por años, teniendo que ver a homicidas y agresores sexuales, criminales violentos, ser liberados nuevamente en Estados Unidos porque sus países no los aceptarían”, dijo Lyons.

De acuerdo con información de Infobae, el ciudadano mexicano fue identificado como Jesús Muñoz Gutiérrez quien fuera arrestado el pasado 12 de mayo y sentenciado de por vida por asesinato en segundo grado, el Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer que también formaban parte del grupo de migrantes condenados por delitos graves provenientes de Laos, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur.

El vuelo de deportación tuvo que detenerse en Yibuti, acatando la orden Murphy que determinó que la Administración de Trump violó un fallo que le impedía deportar a esas personas a países donde pueden ser torturadas sin darles la oportunidad de una defensa legal adecuada.

La legislación estadounidense estipula que el Gobierno no puede deportar a migrantes a terceros países donde podrían ser torturados o estar en riesgo, el Departamento de Estado considera a Sudán del Sur como un país peligroso debido al conflicto armado por lo que recomienda a los estadunidenses no viajar ahí y retiró a principios de mayo a su personal no esencial

El juez Murphy dio la opción al Gobierno de Trump a llevar a cabo las audiencias de los migrantes en Yibuti, pero las condiciones expresadas por Harper impedirían que se realicen, la declaración ha generado cuestionamientos de los defensores de los inmigrantes de por qué la Casa Blanca se niega en traer de regreso a los ocho detenidos donde se puede brindar de manera segura el derecho al debido proceso a los inmigrantes. Cabe destacar que en los últimos meses, el gobierno de Trump llegó a acuerdos con “terceros países”, como Panamá, Costa Rica, y El Salvador, para que reciban vuelos de migrantes deportados de otras nacionalidades.

Fuente: Tribuna