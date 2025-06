Khaby Lame, famoso tiktoker es detenido en Las Vegas por violar condiciones de su visa

Comparta este artículo

Nevada, Estados Unidos.- Tras haber infringido las condiciones de su visa de turista al permanecer en el país más tiempo del permitido, el reconocido creador de contenido Khaby Lame, famoso por sus videos virales en TikTok, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 6 de junio, en el Aeropuerto Internacional Harry Reid; la detención ocurrió cuando intentaba salir de Estados Unidos. Para evitar un proceso de deportación, Lame optó por una salida voluntaria, regresando a Italia el mismo día.

Con base a la información emitida, Khaby Lame, originario de Senegal y ciudadano italiano, había ingresado a Estados Unidos el 30 de abril del 2025 con una visa de turista que establecía límites claros en la duración de su estancia, sin embargo, al sobrepasar ese periodo y ser detectado por las autoridades migratorias, fue retenido en el aeropuerto de Las Vegas; según un comunicado del ICE, Lame aceptó cooperar con el procedimiento y salir voluntariamente, lo que permitió resolver la situación sin la necesidad de un litigio migratorio.

Debido a su estatus como uno de los influencers más destacados del mundo, la detención de Khaby Lame generó una gran repercusión internacional; con más de 162 millones de seguidores en TikTok, es el creador de contenido más seguido de la plataforma, conocido por su humor sin palabras en el que simplifica tutoriales complicados.

Khaby Lame nació el 9 de marzo del 2000 en Dakar, Senegal, y emigró a Italia con su familia cuando era un niño. Durante la pandemia de 2020, tras perder su empleo como operario de una fábrica en Chivasso, Italia, decidió incursionar en el mundo de las redes sociales; lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en una carrera, llevándolo a colaborar con marcas internacionales como Hugo Boss y Binance; en 2025, UNICEF lo nombró embajador de buena voluntad.

Pese a este contratiempo migratorio, Khaby Lame continúa disfrutando del éxito en las redes sociales, con contratos publicitarios y colaboraciones, se estima que ha generado más de 16.5 millones de dólares. Actualmente, reside en Italia, donde comparte su vida con su pareja, Zaira Nucci, con quien mantiene una relación desde el 2020.

Por otro lado, el creador de contenido no ha emitido declaraciones sobre el incidente, no obstante, permanece activo en sus redes sociales, publicando contenido regularmente; este episodio no parece haber afectado su compromiso con su audiencia, que continúa apoyándolo en su carrera en las redes sociales.

Fuente: Tribuna