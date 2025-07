"Absurda", "No hizo nada": Abogado de Ovidio Guzmán arremete contra Sheinbaum

Chicago, Illinois, Estados Unidos.- Después de la audiencia donde el hijo menor de 'El Chapo' Guzmán, Ovidio Guzmán López, se declaró culpable de cuatro cargos ante la jueza Sharon Johnson Coleman, su abogado Jeffrey Lichtman arremetió contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de las declaraciones que ella hizo en la 'Mañanera del Pueblo'. Lichtman tildó de "absurdas" sus palabras; además, negó que el Gobierno de México participara en la negociación de su cliente. Por otra parte, el litigante dijo que el Gobierno Federal "no hizo nada" para detener a 'El Mayo' Zambada.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a cuestionar que las autoridades estadounidenses, por una parte, consideren que las organizaciones terroristas son grupos del crimen organizado y, por otra, hagan acuerdos con los narcotraficantes como Ovidio Guzmán. "Sobre el juicio de esta persona, lo que nosotros decimos, más bien los criterios que se están dando y la falta de coherencia en la política de allá al nombrar terroristas a las organizaciones de la delincuencia organizada", señaló la jefa del Ejecutivo.

Ante ello, el abogado de Ovidio Guzmán no tardó en responder: "La idea de que el gobierno de Estados Unidos incluyera al gobierno de México en alguna suerte de negociación o decisión es absurda". Lichtman además tomó como ejemplo el caso de Ismael 'El Mayo' Zambada para acusar que tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el de ella no han hecho nada para detener a grandes narcotraficantes aunque los tengan cerca.

Sus quejas (las de Sheinbaum) revelan que el gobierno no estuvo involucrado en la negociación entre mi cliente y el gobierno de Estados Unidos. La idea, creo, es que ella pedía por una extradicción. De alguna manera decía que el gobierno de México debía participar en el proceso legal. Me parece que ella sentía que el gobierno de Estados Unidos no debió negociar un acuerdo con Ovidio Guzmán, porque se dice que es un terrorista. (…)", afirmó el litigante.