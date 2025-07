Nueva FOTO de Donald Trump disfrazado como 'Superman' causa polémica en redes

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- La Casa Blanca generó gran polémica este jueves 10 de julio, y no precisamente por los asuntos económicos, migratorios y políticos que ha impulsado el Gobierno del mandatario Donald Trump. Todo ocurrió porque, en sus redes sociales oficiales, compartieron una imagen del mandatario republicano caracterizado como el icónico superhéroe 'Superman', cuya última película se estrenó el mismo día.

La ilustración, que de inmediato fue replicada en medios, está acompañada por las palabras "Truth", "Justice" y "The American Way", junto con el mensaje: "The Symbol of Hope" (El símbolo de la esperanza). Asimismo, en la imagen se puede ver a Donald Trump enfundado en el traje azul y rojo del personaje de DC Comics; la pose, propia del personaje ficticio, refuerza la narrativa de liderazgo que el mandatario ha impulsado desde su regreso a la Casa Blanca en enero de este año.

La imagen está en las redes sociales de La Casa Blanca. Foto: Internet

En Instagram, esta publicación ya supera los 113 mil 'me gusta' y acumula más de 24 mil comentario. Mientras, en X, la red social del excolaborador de Trump, Elon Musk, la publicación ha reunido más de 23 mil comentarios, 18 mil 'retuiteos' y 48 mil 'me gusta' a la fecha de publicación de esta nota. Por otra parte, los realizadores de la cinta no han emitido comentarios sobre esta edición que enaltece al presidente estadounidense.

Donald Trump, fanático de las ediciones y la IA

Cabe señalar que esta no es la primera vez que el presidente recurre a imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) para representar su figura en papeles simbólicos. El pasado 2 de mayo, el también empresario republicano compartió en su cuenta de Truth Social una imagen suya vestido como sumo pontífice, con sotana blanca, mitra, cruz dorada y con un gesto similar al de una bendición. En ese entonces, el mandatario declaró: "Me gustaría ser papa. Esa sería mi opción número uno. Creo que sería un gran papa. Nadie lo haría mejor que yo".

Ahora, la difusión de la imagen como Superman coincide con el estreno de una nueva película del superhéroe, en la que el actor David Corenswet interpreta a 'Clark Kent/Superman', mientras que Rachel Brosnahan da vida a 'Lois Lane'. Sin embargo, la oposición estadounidense ha expresado duros comentarios sobre la cinta, ya que aseguran que pareciera propaganda anti-Israel, nación que mantiene un genocidio en la Franja de Gaza.

Fuente: Tribuna