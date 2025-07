Jóvenes mexicanos se convierten en héroes tras frustrar robo en Alemania

Comparta este artículo

Berlín, Alemania.- La inseguridad no es algo que se remita exclusivamente a un país y, por desgracia, hechos delictivos como robos pueden ocurrir en cualquier lugar. Un ejemplo de ello fue el que experimentó un grupo de jóvenes mexicanos que recién fue de viaje a Europa, donde se encontraron cara a cara con un ladrón; sin embargo, lejos de amedrentarse, los chicos hicieron prueba de su valía y decidieron enfrentarlo, convirtiéndose así en héroes sin capa.

La historia ganó fuerza a través de la plataforma de videos cortos, en TikTok, donde los chicos contaron su experiencia, lo que hizo que se volvieran virales y ganaran cientos de comentarios positivos. ¿Quieres enterarte de qué fue lo que ocurrió? No te preocupes, que a continuación te contamos todos los detalles, así que no dejes de leer la nota. Según lo dicho por los masculinos, todo comenzó una madrugada, cuando salieron de un bar y tomaron camino para regresar a casa.

Jóvenes mexicanos frustran asalto en Alemania

Aunque la noche parecía transcurrir de manera habitual, las cosas dieron un giro inesperado, cuando un ladrón atacó a uno de ellos por la espalda y le arrancó una cadena del cuello, para luego escapar del lugar. Si bien, muchas personas habrían optado por dejar ir al amante de lo ajeno, por temor a que algo malo pudiera ocurrirles,estos chicos no lo hicieron, sino que optaron por perseguir al ratero, quien intentó escapar a través de un túnel, pero de nada le sirvió.

Según el relato de los jóvenes, lograron capturar al ladrón, a quien le quitaron su cadena y un teléfono celular que también les había extraído, aunque ellos no se percataron sino hasta que lo detuvieron. Por desgracia, el ladrón no logró ser entregado ante las autoridades puesto logró huir del lugar, impune; sin embargo, esto no evitó que los jóvenes recuperaran sus pertenencias y obtuvieran una excelente anécdota con respecto a su experiencia en el viejo continente.

Alemán asalta a mexicanos, pero ellos lo confrontan y cuentan su historia en TikTok

La historia fue publicada a través de la cuenta de TikTok del usuario @los.blanks18, donde se aprecia a los cuatro jóvenes contando su aventura. Hasta el momento, el video cuenta con más de 424 mil reacciones y alrededor de 9 mil 16 comentarios de personas que los felicitan por su rápida reacción, mientras que algunos más dejaron comentarios graciosos sobre cómo se imaginan que pudo ser la reacción del ladrón alemán al enfrentarse con un grupo de chicos mexicanos.

