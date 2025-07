Guerra contra Rusia: Trump enviará misiles Patriot a Ucrania; UE pagará por ellos

Washington, Estados Unidos.- El conflicto armado entre Ucrania y Rusia sigue activo, y el Gobierno de Estados Unidos (EU), sigue siendo un actor clave. Este domingo, el jefe de Estado, Donald Trump, confirmó que enviará sistemas de misiles interceptores Patriot a la nación gobernada por Volodímir Zelenski con el objetivo de fortalecer su defensa ante los ataques del Kremlin, los cuales se han intensificado en semanas recientes.

Sin embargo, puntualizó que el financiamiento correrá a cargo de la Unión Europea (UE), no de Estados Unidos. Durante una declaración ante medios posterior a su asistencia a la final del Mundial de Clubes 2025, el también empresario republicano señaló que aún no se ha definido el número exacto de sistemas Patriot que serán entregados a las fuerzas ucranianas, pero insistió en que el envío se realizará como parte de un acuerdo comercial con la UE.

Donald Trump agregó que hoy compartirá un mensaje relacionado con este conflicto. Foto: Twitter

Todavía no he acordado el número, pero van a tener algunos porque necesitan protección, pero la Unión Europea esta pagando por ello", declaró el mandatario estadounidense. "Nosotros no estamos pagando por nada, pero vamos a enviarlos. Será un negocio para nosotros y les enviaremos Patriots", agregó.