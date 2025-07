"Que reconozca el problema de adicciones en su país": Sheinbaum ARREMETE contra Trump

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la 'Mañanera del Pueblo' de hoy día 17 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las palabras del mandatario estadounidense, Donald Trump, que afirmó que México se encuentra bajo "un fuerte control" de los cárteles, además de acusar al gobierno de no estar trabajando para parar el tráfico de fentanilo que afecta a su país; a lo que la mandataria llamó a las acusaciones "imprecisas".

Según las palabras dichas por la mexicana, el gobierno mexicano actual no es el mismo que era en años anteriores, mencionando que este no permitirá la entrada de infiltraciones del crimen organizado como en el gobierno de Felipe Calderón o cuando Genaro García Luna fue secretario de seguridad, el cual estuvo vinculado con el narco. "De esta persona que llevaron a la guerra contra el narco, pero además permitieron la entrada de las agencias a niveles que no debería permitirse", señaló.

Así mismo, habló sobre la ley Alto al fentanilo (Ley HALT Fentanyl en inglés), de la cual expresó que estas medidas que Trump presentó durante una conferencia el día de ayer ya existían en el país. Entre las cuales se encuentran la penalización del tráfico de fentanilo y la regulación estricta de precursores químicos que se encuentran siendo supervisados por la Marina, Cofepris y la Secretaría de Seguridad.

...No solamente para el fentanilo ya producido, sino la materia prima. (...) Entonces, nosotros ya nos habíamos adelantado desde hace rato para poder poner estas sanciones a, si se llegara a producir, al tráfico o la venta", aclaró Sheinbaum.

Declaro que las autoridades no le temen al narco ni están "petrificadas": "Nosotros no queremos polemizar públicamente al tú por tú, no nos ayuda. Lo que sí es que decimos es lo que pensamos y defendemos la soberanía y no nos agachamos, y exigimos el trato de iguales", dijo. Además, aseguro que no niega el problema de violencia y metanfetamina que existe en el país, sobre lo cual sí se encuentran trabajando y existen pruebas importantes del avance en contra de esta situación.

Por otro lado, mientras expreso que lo enseñaría a Trump y a los estadounidenses, señalo que el país del naranja no ha reconocido el problema de adicciones que tiene un gran porcentaje de su población, entre ellos los jóvenes. "Ellos tienen que reconocer que tienen un problema grave de consumo de droga. Además de las operaciones que tienen que hacer allá, como lo he dicho varias veces. ¿Cuántos detenidos vemos nosotros en Estados Unidos relacionados con tráfico de fentanilo?", dijo.

Fuente: Tribuna