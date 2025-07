Sheinbaum rechaza muro fronterizo entre México y EU: Tenemos una frontera muy segura, dice

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tensión entre México y Estados Unidos (EU) continúa. Los debates no solo son sobre economía internacional, remesas e impuestos; también giran en torno a seguridad y migración. No obstante, las medidas del vecino del norte no están siendo respaldadas por la tierra azteca. En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pard expresó su rechazo a la continuación de la construcción del muro fronterizo por parte del Gobierno de Donald Trump.

Durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo', realizada en el Salón de la Tesorería este viernes 18 de julio de 2025, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano afirmó que la seguridad en la frontera entre ambos países se ha logrado sin necesidad de dicha infraestructura (el muro que quieren hacer los estadounidenses). Al mismo tiempo, enfatizó la importancia de mantener una relación bilateral basada en la cooperación y el respeto mutuo.

Asimismo, señaló que esta nueva construcción la están realizando ellos, con sus recursos y sin el apoyo de México: "Lo están haciendo ellos (Estados Unidos). Nosotros no estamos de acuerdo con el muro, sin el muro se ha logrado una frontera muy segura, con la colaboración y la coordinación".

En esta misma intervención, la mandataria mexicana destacó que esta obra responde a decisiones unilaterales tomadas por el presidente republicano Donald Trump, con las cuales la Cuarta Transformación (4T) no coincide. "No es necesario el muro, es una decisión del presidente Trump, y nosotros lo que buscamos con Estados Unidos es la cooperación para el desarrollo, y el respeto a las y los mexicanos que viven en los EU".

Avanza construcción del muro fronterizo en sector vulnerable de la frontera norte

Mientras tanto, autoridades estadounidenses continúan con la edificación de un muro fronterizo secundario en un sector estratégico entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y el desierto de Santa Teresa, en Nuevo México. De acuerdo con el portal Border Report, este nuevo tramo contempla la instalación de 9.6 kilómetros de estructura metálica de aproximadamente nueve metros de altura.

La finalidad es reforzar la seguridad en una zona que, históricamente, ha sido utilizada para actividades de contrabando y cruces migratorios de alto riesgo. Según menciona, la nueva estructura apoyará a una malla de acero preexistente de 5.5 metros de altura, la cual ha sido dañada con el paso del tiempo por ataques vinculados a grupos del crimen organizado. El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha respondido a las declaraciones de Sheinbaum.

Fuente: Tribuna