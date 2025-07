Donald Trump gana una vez más; Paramount le pagará 16 mdd por entrevista a Kamala Harris

Comparta este artículo

Washington D.C., Estados Unidos.- En el 2024, cuando Estados Unidos se encontraba en medio de las candidaturas de Donald Trump por los republicanos y Kamala Harris con los demócratas, una entrevista en la cadena CBS de esta última causó que el ahora mandatario demandara a Paramount (empresa madre de la cadena) por el supuesto de que el diálogo fue manipulado para dejarla con una mejor imagen, a lo que la compañía accedió a pagar 16 millones de dólares para terminar el proceso judicial.

Según el comunicado de la empresa, la demanda que califican de "sin fundamento" no era un proceso por el cual luchar, por lo que prefirieron pagar, aunque se menciona que en un inicio el presidente pedía la cantidad de 10 mil millones de dólares, por daños y perjuicios, cifra que después ascendería a 20 mil millones, lo que era una cantidad desorbitante. Por otro lado, el acuerdo inicial que incluiría una disculpa no será hecho, ya que, según lo dicho por la compañía, el acuerdo actual no la implicaba.

Además, Paramount estableció que el monto no iría "ni directa ni indirectamente" a Trump, sino que se irá a la biblioteca presidencial, que se encuentra en proceso de construir. Tanto la empresa madre como la cadena televisiva negaron que la entrevista fuera editada para mejorar la imagen de la excandidata, y habían solicitado que se desestimara el proceso, ya que, según las transcripciones de la entrevista solicitadas a 60 Minutes, el corto supuestamente editado era parte de la misma respuesta.

Después de semanas de negociaciones, Paramount se comprometió a publicar las transcripciones de entrevistas realizadas a candidatos presidenciales después de que se hayan emitido, esto teniendo en cuenta solo las ediciones que eviten dar información de índole confidencial. Aunque se esperaba la desestimación total de la demanda, ya que distintos abogados consideraban esta como infundada, así como se consideraba que la cadena no se encontró con información inexacta.

Shari Redstone, la presidenta y accionista mayor, expresó que era partidaria de un acuerdo. Esto por el proceso de fusión en el que se encuentra la empresa con Skydance Media, que debe ser aprobado por el gobierno de Trump. Por otro lado, no es el primer caso donde el mandatario estadounidense demanda a una compañía por difamación, ya que en diciembre del 2024 la cadena ABC News accedió a pagar 15 millones de dólares por declaraciones hechas por el presentador George Stephanopoulos.

Fuente: Tribuna