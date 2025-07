FOTOS: Así fue el tiroteo que forzó el cierre de la garita Dennis DeConcini en Nogales, Sonora

Comparta este artículo

Phoenix, Arizona.- La tarde de este martes 1 de julio, autoridades del Gobierno de Estados Unidos (EU) ordenaron el cierre total de la garita internacional Dennis DeConcini, ubicada en la frontera entre la ciudad de Nogales, (estado de Sonora), y Nogales, (Arizona, EU), luego de que se registrara un incidente armado que involucró a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Según información oficial, los hechos ocurrieron la tarde del primero de julio, aproximadamente a las 17:30 horas, tiempo local, cuando un oficial asignado al puerto de entrada de la garita Dennis DeConcini utilizó su pistola durante un operativo, lo que derivó en que una persona resultara lesionada por proyectil de arma de fuego. El afectado, de identidad desconocida, fue trasladado de emergencia a un hospital local en Arizona.

Se desconoce si el hombre baleado en Nogales es mexicano. Foto: Facebook

Por su parte, el agente no presentó lesiones, de acuerdo con las autoridades estadounidenses. Como medida inmediata, se cerró completamente el cruce fronterizo tanto para vehículos como para peatones, lo que generó afectaciones en la movilidad binacional. Durante el cierre, se orientó a los automovilistas a utilizar la garita Mariposa como ruta alterna, aunque se reportaron filas de hasta 45 minutos en este punto de cruce.

Tras tiroteo en Nogales, reabren garita

La reapertura parcial de la garita Dennis DeConcini se realizó cerca de las 22:00 horas, es decir, más de cuatro horas y media después del incidente. No obstante, solo se habilitaron dos carriles vehiculares y no se reactivó el carril Sentri, destinado al tránsito rápido, del cual no se ha informado cuándo volverá a operar con normalidad.

Las filas fueron de hasta 45 minutos. Foto: Facebook

El hecho activó un despliegue de agencias de investigación de EU, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS OIG) y la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP (OPR), las cuales ya se encuentran trabajando para esclarecer los hechos y determinar si el uso excesivo de la fuerza fue justificado.

A la fecha de publicación de esta nota, la identidad de la persona lesionada no ha sido revelada por las autoridades. Se espera que en las próximas horas, la directora interina del Puerto de Nogales, Laura Hermosillo, emita una postura oficial detallando lo sucedido.

Fuente: Tribuna