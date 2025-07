Ovidio Guzmán no ha sido liberado: "Sigue en prisión de EU", asegura García Harfuch

Ciudad de México.- Ante los recientes rumores sobre la presunta liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y líder de 'Los Chapitos', quien llegó a un acuerdo de cooperación con autoridades de Estados Unidos (EU), el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch negó tal dato. El funcionario federal declaró que, lo que se sabe hasta ahora, es que el integrante del Cártel de Sinaloa sigue preso.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes 22 de julio en la 'Mañanera del Pueblo' de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch apuntó que Ovidio Guzmán, alias 'El Ratón', permanece encarcelado en EU, esto según su último intercambio de información con el Gobierno estadounidense. Recordó que el capo fue detenido por autoridades mexicanas y posteriormente fue extraditado a EU.

Ovidio fue capturado debido a un operativo realizado 100 por ciento por autoridades mexicanas, específicamente del Ejército mexicano, donde perdieron la vida 10 elementos de las fuerzas especiales. Está confirmado que Ovidio no está libre , que sigue bajo custodia, que sigue en prisión, pero como se mencionó, fue detenido por autoridades mexicanas y entregado a autoridades de EU bajo un trato de extradición", mencionó el titular de Seguridad Federal.

Ante la pregunta de si Ovidio Guzmán está en una prisión de menor seguridad, o si habló de un traslado, Harfuch señaló que el Gobierno de México "no tiene conocimiento": "Lo que sí tenemos confirmado, hasta el día de ayer [lunes 21 de julio], es que está bajo custodia, que está en prisión y que continúa detenido".

En esta misma intervención, el titular de la SSPC explicó que, dado el caso, no se podría hablar de una repatriación de 'El Ratón'; el Gobierno de México tendría que solicitar una extradición para que pueda ser juzgado en México, ya que tiene pendientes varios delitos: "Primer hay que ver cómo culmina el proceso que se está llevando a cabo en Estados Unidos". García Harfuch insistió en que Ovidio Guzmán permanece bajo custodia.

Porque, repito, no está libre. Está detenido. El acuerdo en ningún momento se habla de una liberación de Ovidio. Si bien él ha tomado un acuerdo de oportunidad en el departamento de justicia de EU no quiere decir que esté libre o que haya indicios de que vaya a salir libre pronto. Al momento, no lo tenemos", apuntó.