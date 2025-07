EU en shock: Casa Blanca niega que Donald Trump haya tenido nexos con Jeffrey Epstein

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Si bien el caso del magnate Jeffrey Epstein continúa bajo investigación por parte de las autoridades estadounidenses, nadie puede negar que cada vez que surge información nueva al respecto, el mundo se paraliza. Esto se debe a la gran cantidad de personalidades de alto perfil que, se cree, estarían involucradas, como es el caso del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Un ejemplo de ello ocurrió recientemente, luego de que The Wall Street Journal emitiera un reportaje en el que aseguraron que el nombre del polémico magnate es citado en diversas ocasiones en los archivos de Epstein. Supuestamente, dicha información habría sido confirmada por el Departamento de Justicia; sin embargo, estas afirmaciones fueron descartadas por la Casa Blanca, que aseguró que se trata de una “fake news”.

Como es bien sabido, una de las banderas de la política de Donald Trump radica en señalar como "noticias falsas" aquellas que considera poco favorables para su imagen, y esta ocasión no fue la excepción. La vocería del mandatario emitió un comunicado redactado por Steven Cheung, en el que se afirma que se trata de un ataque orquestado por “demócratas y medios liberales”, además de calificar la información como “falacias”.

Cabe señalar que este no es el primer encontronazo que Donald Trump ha tenido con The Wall Street Journal (WSJ), ya que el pasado 18 de julio del presente año, el mandatario estadounidense demandó al medio y a su propietario, Rupert Murdoch, por la presunta filtración de una carta redactada por Jeffrey que supuestamente estaba dirigida a Trump, hecho que fue negado por el exgobernador, asegurando que no tenía vínculos con Epstein.

Asimismo, se ha mencionado que, si bien el nombre de varias personalidades de alto perfil estadounidense podrían aparecer en los archivos de Epstein, esto no implicaría que dichas personas hayan cometido algún crimen, tal y como el difunto empresario. Por este motivo, las autoridades del país encabezado por Donald Trump han procurado ser cuidadosas con la información que se filtra sobre el caso.

