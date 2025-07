Presidencia de México niega alerta por drones de cárteles mexicanos en la frontera con EU

Ciudad de México.- Luego de que autoridades de Estados Unidos (EU) expresaran su preocupación ante el uso de drones por parte de cárteles mexicanos en la frontera que comparten con México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no existe una inquietud adicional sobre el tema. La mandataria recalcó que se mantiene una coordinación constante entre los gobiernos de ambos países.

Durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano respondió a las declaraciones de funcionarios del Gobierno de EU, quienes señalaron que "es cuestión de tiempo" para que estos artefactos sean utilizados en ataques directos en territorio estadounidense. Al respecto, la presidenta aseguró que no hay elementos para emitir una alerta en estos momentos.

Hay comunicación y coordinación [con autoridades de los EU] no hay nada en particular de qué alertarse en este momento. Hay comunicación y colaboración, no tendría por qué haber una preocupación adicional, lo que hay es ocupación, no preocupación", apuntó la mandataria mexicana.