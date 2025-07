Sheinbaum busca frenar aranceles de Trump: Confía en acuerdo, pero aún no hay trato

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se aproxima el 1 de agosto de 2025, fecha en la que se implementarían oficialmente aranceles del 30 por ciento a productos mexicanos exportados a Estados Unidos (EU). Esta medida no solo afectaría la economía de la República Mexicana, sino también la del país gobernado por Donald Trump, razón por la que el Gobierno de México trabaja para llegar a un acuerdo e impedir esta medida.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su confianza en alcanzar un acuerdo favorable con EU que evite la imposición de nuevos aranceles del 30?por ciento a productos mexicanos. Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 29 de julio, la jefa del Ejecutivo informó que su gobierno ha sostenido reuniones recientes con autoridades estadounidenses con el objetivo de resolver el conflicto comercial a través del diálogo.

Estamos trabajando en distintos temas. Yo espero y tenemos esa información, al final la decisión toma el presidente [estadounidense Donald] Trump, pero esperamos que pueda haber un buen acuerdo por la relación que estamos teniendo", expresó desde Palacio Nacional.

No obstante, la presidenta subrayó que aún no hay una resolución definitiva sobre el tema, por lo que evitará adelantar posturas hasta que haya mayor claridad en las negociaciones: "No queremos adelantar nada pues porque todavía no hay nada en concreto, estamos esperando de aquí al viernes para poder informar, pero de que estamos trabajando en eso todos los días sí".

Donald Trump amenaza con aranceles... otra vez

Donald Trump lleva en el poder poco más de seis meses y sus amenazas de aranceles han sido constantes, mas no efectivas. El pasado 12 de julio, el mandatario publicó una carta dirigida a su homóloga Claudia Sheinbaum, en la que anunció su intención de imponer un arancel general del 30 por ciento a todos los productos mexicanos que ingresen a EU, además de mantener los aranceles sectoriales existentes.

En el mismo documento, Trump señaló que este porcentaje podría ajustarse en el futuro 'al alza o a la baja', según evolucione la relación bilateral. El republicano atribuyó la medida a lo que considera un fracaso por parte de México en frenar el actuar de los cárteles del narcotráfico y detener el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, particularmente el fentanilo.

Además, Trump advirtió que si el Gobierno de México responde con medidas similares o impone aranceles de represalia, su administración aumentará el arancel original en la misma proporción. El empresario también sugirió que las empresas mexicanas podrían evitar estos aranceles si trasladan su producción a territorio estadounidense, ofreciendo facilidades administrativas para quienes opten por esta alternativa.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'