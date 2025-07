Guerra comercial: Gobierno de Trump confirma el retorno de aranceles; invita a la negociación

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- La guerra comercial impulsada por el Gobierno de Donald Trump aún no queda descartada. Este domingo 6 de julio, Estados Unidos (EU) confirmó que reactivará los aranceles suspendidos desde abril a partir del próximo 1 de agosto para todos los países que no concreten un acuerdo comercial con la administración del empresario republicano.

Lo anterior fue detallado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró en el programa 'State of the Union' de CNN que esta medida busca acelerar las negociaciones bilaterales con distintas naciones. El funcionario indicó que el presidente Donald Trump ya firmó cartas que comenzarán a enviarse desde mañana, lunes 7 de julio de 2025, a una docena de países, advirtiéndoles que, de no lograr avances, se retomarán los aranceles establecidos inicialmente el 2 de abril.

Gobierno de Trump advierte que regresarán los aranceles si no hay acuerdos antes del 1 de agosto. Foto: Internet

Algunos de estos gravámenes podrían alcanzar niveles de hasta 70 por ciento, de acuerdo con lo expresado por el propio mandatario.

Bessent reiteró que el objetivo es presionar para cerrar acuerdos rápidamente: "Estamos cerca de varios acuerdos. Como siempre, hay mucha lentitud por parte de la otra parte".

Como se recordará, en abril pasado, el gobierno estadounidense impuso una pausa de 90 días para la entrada en vigor de los nuevos aranceles de este país a diferentes naciones del mundo. Ese periodo culmina oficialmente este miércoles 9 de julio, aunque el secretario del Tesoro aclaró que la implementación definitiva será el 1 de agosto, de no alcanzarse acuerdos con cada país en negociación.

No es una nueva fecha límite. Estamos diciendo que esto es lo que está sucediendo; si quieren acelerar las cosas, adelante; si quieren volver a la tasa anterior, es su decisión", detalló el funcionario estadounidense.

La medida también incluye a más de 100 países con los que EU tiene poco intercambio comercial, a quienes se les notificará mediante cartas oficiales sobre el regreso de los aranceles. Estas cartas servirán como aviso formal del marco tarifario al que estarían sujetos. Diversas economías como la Unión Europea, Japón, India y Corea del Sur están acelerando sus esfuerzos para cerrar acuerdos antes del próximo miércoles.

En el caso de México, siguen las mesas de diálogo para tener mejores tratos para ambos países, no solo en aranceles, sino en otros impuestos impulsados por el Gobierno de Trump.

Fuente: Tribuna