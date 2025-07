Alerta en Rusia: Hallan muerto a Román Starovoit, exministro ruso destituido por Putin

Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- En medio de las tensiones internacionales que vive Rusia, debido a la guerra que mantiene con Ucrania desde 2022, ahora la muerte de un exfuncionario atrae los reflectores del mundo. Se trata del deceso de Román Starovoit, exministro de Transporte de Rusia, que fue destituido por Vladímir Putin horas antes. Según reportes internacionales, el ahora occiso habría sido ultimado con un balazo.

Esto es lo que se sabe sobre la muerte de Román Starovoit

La mañana de este lunes 7 de julio de 2025, autoridades rusas confirmaron el fallecimiento de Román Starovoit, exministro de Transporte de la Federación Rusa, quien fue removido de su cargo el mismo día por orden del presidente Vladímir Putin. Reportes locales señalaron que el cuerpo del funcionario fue encontrado en el interior de su vehículo con una herida de bala en la localidad de Odintsovo, en las afueras de Moscú.

No se han detallado las causas de la destitución del exministro muerto. Foto: Twitter

De acuerdo con el Comité de Instrucción ruso, se abrió una investigación para determinar las circunstancias del deceso, aunque la principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a un presunto suicidio. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles sobre la muerte del también exgobernador de la región de Kursk.

Andréi Nikitin, nuevo titular del Ministerio de Transporte

Horas después de la destitución de Starovoit, el presidente Putin designó a Andréi Nikitin, quien fungía como viceministro, como nuevo titular del Ministerio de Transporte. El nuevo ministro agradeció el "honor" y la "responsabilidad" que asume, al tiempo que prometió hacer todo lo posible para desarrollar de manera eficiente su trabajo al frente del ministerio.

Somos el país más grande del mundo y necesitamos el sistema de transporte más eficiente. Nuestra economía y nuestra gente lo necesitan", declaró Nikitin.

Por su parte, Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, señaló que el despido del ahora fallecido funcionario no fue motivado por una "pérdida de confianza". De acuerdo con lo explicado, en el decreto de destitución no se hizo mención de esa causal. Hasta el momento, las autoridades rusas no han ofrecido más detalles sobre el hallazgo ni sobre el desarrollo de la investigación.

Fuente: Tribuna