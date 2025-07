Sudán del Sur confirma arribo de 8 deportados de EU; entre ellos, un mexicano

Comparta este artículo

Sudán, África.- En un comunicado, el Gobierno de Sudán anunció la llegada de ocho personas deportadas de Estados Unidos, entre las que se encuentran un ciudadano sursudanés, así como individuos provenientes de Cuba, Laos, Birmania, Vietnam e incluso un mexicano. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, arribaron al Aeropuerto Internacional de Yuba el pasado sábado 5 de julio.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que cada uno de los mencionados está siendo sometido a un proceso de selección y que, de hecho, se hallan bajo la supervisión de las autoridades locales: “La decisión de recibir a los deportados refleja el compromiso de la República de Sudán del Sur con la cooperación internacional y la responsabilidad humanitaria”, dice un fragmento del texto.

Por su parte, no se abordó el tema de los antecedentes de los individuos, pues se cree que varios poseen condenas penales durante el gobierno encabezado por Donald John Trump. Sin embargo, hasta ahora ninguna fuente oficial de ambos países ha corroborado ese dato, por lo que, en caso de que surjan más detalles con respecto a este tema, en TRIBUNA te mantendremos actualizado.

Deportados de EU

De acuerdo con información de El Universal, el mexicano que forma parte del grupo se llama Jesús Muñoz Gutiérrez. La Casa Blanca especificó que los países de origen se negaron a recibirlos. En cuanto a los otros implicados, son: Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez (Cuba); Thongxay Nilakout (Laos); Kyaw Mya y Nyo Myint (Birmania); Tuan Thanh Phan (Vietnam) y Dian Peter Domach (Sudán del Sur).

Finalmente, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, indicó que la razón por la que no fueron aceptados en sus naciones se debe a que los delitos que cometieron “son especialmente monstruosos”. No obstante, la funcionaria no profundizó en sus declaraciones. En representación de la administración estadounidense, agradeció al país que los aceptó.

