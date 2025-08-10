Donald Trump promete expulsar a personas sin hogar de Washington por "seguridad"

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sorprender a la comunidad de internet, pues a través de su plataforma Truth Social adelantó que este próximo lunes 11 de agosto planea realizar una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde abordará el tema de las personas sin hogar y presentará una propuesta para todas ellas.

Según el empresario estadounidense, en su territorio no hay espacio para los indigentes y aseguró que se encargará de que la capital, Washington D.C., sea más segura y no haya nadie que interrumpa esa paz. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce la medida que quiere implementar, aunque se espera que mañana el funcionario dé respuesta a esas interrogantes.

"Haré que nuestra capital sea más segura y hermosa que nunca. Las personas sin hogar deben irse INMEDIATAMENTE. Les daremos alojamiento, pero lejos de la capital. Los criminales no tienen que irse. Los vamos a meter en la cárcel, donde pertenecen. Todo sucederá muy rápido, igual que la frontera. Pasamos de millones entrando a CERO en los últimos meses. Esto será más fácil. ¡Prepárense! No habrá un Señor Buen Chico", afirmó Trump.

De hecho, este mismo día el miembro del Partido Republicano compartió que, también al inicio de la siguiente semana, a las 10:00 horas (tiempo del este) se llevará a cabo una conferencia sobre crimen y la renovación física general, ya que especificó que bajo ningún motivo se permitirá gastar 3.100 millones de dólares en reparar un edificio, como la Reserva Federal, pues lo ideal habría sido entre 50 y 100 millones de dólares.

"La alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, es una buena persona que lo ha intentado, pero se le han dado muchas oportunidades, y las cifras de delincuencia empeoran, y la ciudad solo se vuelve más sucia y menos atractiva. El público estadounidense no va a tolerarlo más. Así como cuidé de la frontera, donde no hubo ni un solo inmigrante ilegal el mes pasado, en comparación con millones el año anterior", señaló Trump.

