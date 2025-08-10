Trump, Putin y Zelenski: ¿Habrá una reunión histórica en Alaska? Esto es lo que se sabe

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El fin de la guerra ucraniana-rusa, activa desde 2022, podría estar cerca. El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, estaría considerando la posibilidad de invitar a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, al encuentro que sostendrá el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en Alaska con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Medios estadounidenses, citando fuentes cercanas al Gobierno de Estados Unidos, indicaron que la inclusión de Zelenski no ha sido descartada. CNN reportó que dos personas familiarizadas con las discusiones confirmaron que la idea se mantiene sobre la mesa, mientras que NBC señaló que en la Casa Blanca "se está discutiendo" la invitación, aunque no hay confirmación oficial.

Putin aún no se posiciona por este encuentro. Foto: Facebook

En caso de concretarse, no se ha definido si la presencia de Zelenski sería parte de una cumbre trilateral o si se realizaría una reunión por separado con Trump y otra con Putin.

La posibilidad de invitar al presidente ucraniano surge luego de que se confirmara la semana pasada que el encuentro entre Trump y Putin será la primera reunión entre un mandatario estadounidense y el líder ruso desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022. El lugar acordado es Alaska, aunque los detalles logísticos aún están en proceso de definición; se concretarán y compartirán a lo largo de la semana.

El acercamiento se pactó después de la visita a Moscú del enviado especial de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, el pasado jueves 7 de agosto. La visita se produjo un día antes de que venciera el plazo que Trump había dado a Rusia para implementar medidas orientadas a poner fin al conflicto, con la advertencia de nuevas sanciones en caso de incumplimiento.

El presidente Zelenski reaccionó a la noticia asegurando que cualquier decisión tomada sin la participación de Ucrania es contraria a la paz y "nace muerta".

Por su parte, líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, emitieron un comunicado el sábado advirtiendo que "el camino hacia la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania". Cualquier novedad de este encuentro será documentado por TRIBUNA.

