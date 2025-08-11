Colombia de luto: Tras meses hospitalizado, muere el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Comparta este artículo

Bogotá, Colombia.- Colombia está de luto este lunes 11 de agosto de 2025, pues senador colombiano Miguel Uribe Turbay falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Su deceso ocurrió dos meses después de haber sido víctima de un ataque armado durante un mitin político en la misma ciudad, hecho que quedó gravado en video. El dirigente, de 39 años, era una de las figuras más destacadas de la oposición y precandidato presidencial por el partido Centro Democrático.

La clínica confirmó que el deceso del político ocurrió a la 01:56 horas, tiempo local, tras una lucha médica de más de 60 días. En un comunicado, la institución lamentó el desenlace y expresó sus condolencias a la familia del político.

El secretario de EU se pronunció por la muerte de Uribe Turbay. Foto: Twitter

Tal como te informamos en TRIBUNA, Uribe Turbay había sufrido en los últimos días un agravamiento de su estado, derivado de una hemorragia en el sistema nervioso central que lo llevó a una condición crítica. El pasado sábado 9 de agosto, el hospital informó que el paciente requirió procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia para intentar estabilizarlo, no obstante, estos procedimientos no tuvieron éxito.

Durante la mañana de este lunes, su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó el fallecimiento del aspirante presidencial a través de redes sociales con un emotivo mensaje: "Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré de nuestros hijos". En tanto, el partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, lamentó la pérdida describiéndola como "un vacío imposible de llenar".

A nivel internacional también se han comenzado a expresar sobre esta pérdida. Desde Estados Unidos (EU), el secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su solidaridad con la familia y exigió justicia para los responsables. A la fecha de publicación de esta nota, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no ha emitido un comunicado al respecto.

Muerte de Miguel Uribe Turbay: Un atentado que conmocionó al país

El ataque contra el político ocurrió el 7 de junio en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, mientras Uribe encabezaba un acto político. Recibió tres impactos de bala, dos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Según la Fiscalía General, por este atentado seis personas han sido detenidas, incluyendo un menor de 15 años señalado como autor de los disparos. El móvil del crimen, en tanto, continúa bajo investigación.

Cabe señalar que Uribe Turbay era uno de los aspirantes más populares para las elecciones presidenciales de 2026 y una voz crítica frente al gobierno del presidente Gustavo Petro, por lo que la oposición espera que pronto se revele el móvil de su violento homicidio.

