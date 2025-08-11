Dan luz verde a 'El Chapo' Guzmán: Podrá reunirse cara a cara con su nuevo abogado

Comparta este artículo

Nueva York, Sonora.- Este lunes se informó que el sistema penitenciario federal de Estados Unidos autorizó la comunicación directa entre Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera y su nuevo abogado, Israel José Encinosa. La resolución, que permite llamadas telefónicas y reuniones presenciales, soluciona una queja previamente presentada por el exnarcotraficante mexicano sobre la falta de acceso a su defensor.

La confirmación provino de un oficio legal que el propio Encinosa presentó este lunes ante el juez Brian Cogan, del Distrito Este de Brooklyn, quien presidió el juicio original de Guzmán. En el documento, el letrado informa al tribunal que las barreras de comunicación han sido eliminadas. "El abogado que suscribe ha sido autorizado para participar en llamadas telefónicas y conferencias personales continuas entre abogado y cliente con el señor Guzmán Loera", especifica el texto.

Asimismo, Encinosa añade que se le ha concedido permiso "para reunirse en persona con el Sr. Guzmán Loera en el ADX-Florence". Con esto, concluye que "no existen cuestiones pendientes respecto a la comunicación entre abogado y cliente". Esto responde a una carta fechada el pasado 17 de julio, en la que 'El Chapo' manifestaba su preocupación por no poder contactar a Encinosa, quien, según él, llevaba cerca de 10 meses gestionando la autorización del gobierno para visitarlo.

No obstante, en su momento, el juez Cogan respondió a Guzmán indicando que su solicitud había sido dirigida a la instancia incorrecta. El magistrado aclaró que el asunto de las visitas y comunicaciones en prisión no recae bajo su jurisdicción, sino que es competencia del Buró de Prisiones (BOP) y, en todo caso, de la Corte de Colorado, distrito donde se ubica el penal. Cogan también instruyó que cualquier petición formal debía ser canalizada a través de un abogado debidamente registrado en su caso.

El reciente escrito de Encinosa cierra este capítulo administrativo, confirmando que los procedimientos necesarios han sido completados satisfactoriamente. Aunque la queja de Guzmán fue registrada formalmente, la autorización para su abogado ya estaba en proceso o había sido concedida, resolviendo así el requerimiento fundamental para garantizar su derecho a la defensa legal.

