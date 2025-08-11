Rusia acusa a Ucrania de reclutar sicarios del CJNG y Cártel de Sinaloa; Sheinbaum se pronuncia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este fin de semana, el gobierno de Rusia acusó de forma pública a Ucrania de, presuntamente, reclutar sicarios provenientes de cárteles de México y Colombia (integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación [CJNG] y del Cártel de Sinaloa] para integrarlos a sus filas en el conflicto armado que permanece activo desde febrero 2022. La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre el tema.

Presuntamente, Ucrania estaría reclutando a sicarios para la guerra contra Rusia. Foto: Facebook

Este lunes 11 de agosto de 2025, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionada sobre el presunto reclutamiento que estaría haciendo el Gobierno de Ucrania en cárteles de México para sumar fuerzas a la guerra que tiene con Rusia. La presidenta mexicana fue breve y clara: apuntó que el Gobierno Federal no tiene información sobre ese hecho. No señaló que esta afirmación será investigada o simplemente ignorada.

No tenemos información", dijo la doctora Claudia Sheinbaum.

¿Ucrania está reclutando a sicarios para guerra contra Rusia? Esto se sabe

Las acusaciones contra Ucrania no surgieron en medios de comunicación; vienen del mismo Gobierno Ruso. De acuerdo con declaraciones recientes del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente, Dmitri Medvédev, los grupos que estarían en contacto con la administración de Volodímir Zelenski incluirían al Cártel de Sinaloa, CJNG y el Clan del Golfo, organizaciones delictivas con amplia presencia en América Latina y notoriedad internacional debido a su cobertura en medios y producciones audiovisuales sobre narcotráfico.

Según Medvédev, el presunto reclutamiento sería coordinado por la empresa de seguridad privada Segurcol, con sede en Medellín, Colombia. El funcionario calificó a estos combatientes como "soldados de baja calidad" y aseguró que las fuerzas rusas los eliminan con rapidez. También señaló que en territorio ucraniano se les estaría capacitando en el manejo de drones, lo que, advirtió, podría facilitar operaciones ilegales, como el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Por su parte, Alexánder Bastrykin, jefe del Comité de Investigación de Rusia, agregó que las fuerzas ucranianas cuentan con la participación de mercenarios procedentes de al menos nueve países. Entre ellos mencionó a Georgia, Dinamarca, Colombia, Suecia, Noruega, Paraguay, Perú, Reino Unido y Brasil. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles al respecto.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'