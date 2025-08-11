Sheinbaum confirma que 81 mexicanos están detenidos en 'Alligator Alcatraz' de Florida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 11 de agosto de 2025, la mandataria informó que 81 ciudadanos mexicanos se encuentran detenidos en el centro migratorio 'Alligator Alcatraz', ubicado en Florida, Estados Unidos (EU); esto en medio de las violentas redadas del gobierno estadounidense para detener migrantes.

Ante medios de comunicación, Sheinbaum Pardo señaló que el personal consular, encabezado por el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, realiza visitas constantes al lugar para atender las necesidades de los connacionales. Según la mandataria, se trabaja para que su estancia en el centro sea lo más breve posible, salvo en los casos en que los detenidos decidan continuar su proceso judicial en territorio estadounidense.

De igual forma, puntualizó que Gobierno de México brinda asesoría legal a quienes opten por la deportación inmediata y también a aquellos que prefieren litigar su caso ante las autoridades de EU. La presidenta reiteró que la prioridad es garantizar que se respeten los derechos de las personas recluidas durante todo el proceso: "Al 11 de agosto, el Consulado de México en Miami ha entrevistado a 81 mexicanos internados".

Todos ellos están en comunicación con el Consulado, ahí está nuestro compañero exgobernador de Chiapas Rutilio Escandón, que permanentemente está yendo a este lugar a ver qué necesitan los mexicanos que están recluidos", declaró la presidenta.

'Alligator Alcatraz', el polémico centro de detención de Florida

'Alligator Alcatraz' comenzó a operar hace poco más de un mes. Está ubicado en un aeropuerto abandonado entre los Everglades, rodeado de caimanes y zonas pantanosas. Su construcción tomó solo una semana, lo que ha generado críticas por parte de activistas, quienes lo consideran un símbolo de presuntas violaciones a los derechos humanos. En contraste, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo presenta como un modelo para futuros centros de detención migratoria.

De acuerdo con legisladores demócratas, actualmente hay 750 migrantes recluidos en el sitio, algunos de ellos en condiciones de hacinamiento, a pesar de que la capacidad operativa es de dos mil personas. La División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), encargada de la administración del centro, prevé ampliar la capacidad hasta cuatro mil detenidos.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'