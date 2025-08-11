VIDEO: Indigente apuñala en el cuello y mata a joven por no darle una moneda en Colombia

Comparta este artículo

Antioquia, Colombia.- La tarde de este lunes 11 de agosto, la comunidad Itagüí se conmocionó por el asesinato de un joven identificado como Esteban Yepes Palacio, de 19 años de edad. El hecho violento se registró por la calle 51 con carrera 53, en donde un hombre en situación de calle le arrebató la vida a la víctima por no haberle dado una moneda. El suceso tuvo lugar a unas cuantas cuadras del parque principal de dicho municipio que pertenece al departamento de Antioquia, Colombia.

De acuerdo con información proporcionada por El Colombiano, autoridades locales desplegaron un intenso operativo para localizar al agresor y minutos más tarde se concretó la detención por parte de elementos de la Policía local, el Ejército Nacional y la Secretaría de Seguridad del municipio. El momento quedó captado por la cámara de vigilancia de un establecimiento de la zona y en el que se puede ver cómo el indigente le clava un cuchillo en el cuello al joven.

Posteriormente, el hoy occiso, quien estaba paseando a su perro, comienza a entrar en una especie de shock mientras intenta detener la hemorragia hasta que en un momento se pierde de la toma. Por su parte, el secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, informó que el homicida fue identificado como William. Por lo pronto quedará esperar informes de las autoridades competentes sobre las consecuencias legales que enfrentará el individuo.

Anunciamos que el sujeto que presuntamente causó la muerte del adolescente, ya fue capturado por el Ejército Nacional y la Secretaría de Seguridad de Itagüí, en el municipio de Envigado", explicó en su cuenta de X Guardianes Antioquia Oficial, una red de apoyo para seguridad y convivencia ciudadana.

Muere Miguel Uribe Turbay, precandidato a la presidencia de Colombia

En otra noticia referente a Colombia, hoy se confirmó el deceso de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial por el partido Centro Democrático, tras sufrir un ataque armado durante un evento público realizado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, ubicado al occidente de Bogotá. La noticia la confirmó María Claudia Tarazona, esposa del difunto, quien en los últimos días sufrió un agravamiento de su estado, derivado de una hemorragia en su sistema nervioso central que lo llevó a una condición crítica.

