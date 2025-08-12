ALARMANTES VIDEOS: Grecia enfrenta crisis ante la aparición de más de cien incendios

Comparta este artículo

Atenas, Grecia.- Durante este martes 12 de agosto de 2025, autoridades de Grecia confirmaron que se están enfrentando más de cien incendios. Vasilis Vathrakoyannis, portavoz de los Bomberos, declaró que los fuertes vientos y la sequedad del terreno han creado "una mezcla explosiva" que favorece la rápida expansión del fuego. El gobierno del país helénico ha solicitado el envío de cuatro aeronaves a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, ya que las condiciones no favorecen al combate de los siniestros registrados a lo largo de la región.

A la vez que los departamentos de bomberos de todo el país y los servicios de protección civil están en alerta, Vathrakoyannis declaró que se están realizando investigaciones con respecto a si algunos de los incendios han sido provocados en las regiones de Etolia-Acarnania y Epiro, zona en la que se ha reportado el mayor número. Hasta el momento, cuatro personas han sido detenidas desde ayer y multadas por quemar basura, rastrojos o realizar actividades laborales peligrosas.

Las brigadas antiincendios están luchando contra 106 incendios en todos los frentes operativos. De ellos, 63 se han declarado hoy", explicó el vocero de Bomberos del país.

Según medios internacionales, en la ciudad de Patras, ubicada en el Peloponeso (una gran península al sur del país), un hombre de 40 años de edad tuvo que ser hospitalizado debido a sufrir diversas quemaduras en el rostro y manos. Mientras que en Acaya, unos 35 kilómetros al sur, otra persona sufrió quemaduras y dos civiles más recibieron atención médica por problemas respiratorios, además, en esta región se han registrado vientos de hasta 88 kilómetros por hora

Ante la contingencia, autoridades de Acaya han declarado que el fuego se encuentra fuera de control y que de llegar a la zona boscosa de Movris la situación podría empeorar severamente. En Patras, un operativo antiincendios trabaja fuertemente para impedir que el fuego llegue a la zona industrial, mientras que varias casas de la localidad se han consumido por los incendios y se han evacuado 17 núcleos de población, de acuerdo a reportes del medio Skai.

En otros frentes como la ciudad de Kalamata, en el sur del Peloponeso, los servicios de emergencia tienen confianza plena para controlar un incendio que inició el pasado domingo 10 de agosto y que ha arrasado con un campo olivar. En cuanto a la isla de Zacinto, en el mar Jónico, doce aviones y cuatro helicópteros trabajan para detener tres incendios activos que están siendo empujados por el fuerte viento. Finalmente, en la isla de Chios se han emitido órdenes de evacuación.

Fuente: Tribuna del Yaqui