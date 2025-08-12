Gobierno de Donald Trump reporta más de 300 mil detenciones de migrantes

Comparta este artículo

Washington, D.C., Estados Unidos.- La Administración del presidente Donald Trump aseguró este lunes 11 de agosto que casi el 70 por ciento de los más de 300 mil migrantes indocumentados detenidos en los últimos seis meses tienen antecedentes criminales, en lo que calificó como un 'éxito rotundo' de su política migratoria.

En una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt afirmó que la mayoría de los detenidos son extranjeros con 'cargos o condenas previas' y desestimó lo que calificó como 'numerosos informes falsos en los medios'.

Eliminamos las amenazas más peligrosas para la seguridad pública de las comunidades estadounidenses y devolvemos a estas personas a sus países de origen", declaró Leavitt.

Datos en cifras

Desde su regreso al poder en enero de este año, Trump ha intensificado sus medidas antiinmigratorias, reforzando el actuar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y reactivando su promesa de ejecutar una campaña de deportación masiva.

Trump reporta más de 300 mil detenciones

Según datos actualizados de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), en julio se registraron 24 mil 628 encuentros fronterizos, lo que representa el número mensual más bajo de detenciones en el país, incluso por debajo del récord de junio pasado. En la frontera suroeste con México se reportaron 4 mil 601 detenciones, un 92 por ciento menos que en julio de 2024.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, celebró la caída de los cruces ilegales y la eliminación de las liberaciones bajo libertad condicional.

Se acabaron las excusas. Se acabaron las liberaciones. Hemos puesto a los cárteles a la defensiva y hemos recuperado nuestra frontera", declaró Noem en un comunicado.

