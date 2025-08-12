Incendios forestales cobran la vida de dos personas y dejan múltiples heridos en España

Comparta este artículo

Galicia, España.- Dos personas muertas y decenas heridos es el saldo por los incendios forestales que afectan a España, principalmente en comunidades como Castilla y León, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, que desde hace varios días luchan para controlar los diferentes frentes activos. Hasta el momento, autoridades y medios españoles han informado que al menos dos de los heridos presentan un estado de salud grave.

Una de las víctimas mortales fue identificada como un hombre de 50 años de edad, quien presentaba quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo tras un incendio registrado en Tres Cantos, Madrid. El hoy occiso se desempeñaba como cuidador y limpiador en un centro ecuestre, además de ser el padre del encargado del lugar. Más de veinte caballos también murieron a causa de las llamas y testigos mencionaron que el fallecido trató de rescatar a los animales antes de que lo evacuaran desde el techo de una casa.

Con respecto al otro occiso se dijo que era era un voluntario que trabajaba en las labores de extinción de uno de los incendios forestales que se suscitaron en la zona de Castilla y León. La persona y un compañero participaban en el operativo del incendio forestal de nivel 2 que comenzó en Molezuelas de la Carballeda y se extendió a la provincia de León, en la comarca de la Valdería. El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, dijo que el fuego se juntó y atrapó a los voluntarios, dejando a uno sin vida y al otro herido.

A lo largo de este martes 12 de agosto de 2025, el siniestro en la provincia de León se ha intensificado y ha provocado el desalojo de más de 5 mil 500 ciudadanos de una veintena de municipios. De igual manera, otras seis localidades de Zamora han sido desalojadas, incrementado la cifra a 7 mil residentes. En otras regiones como Galicia, cuatro bomberos sufrieron quemaduras por las llamas que afectan a la provincia de Ourense, tres de los cuales sucedieron en Oimbra.

La provincia de Ourense registra doce de los dieciséis fuegos de más de veinte hectáreas que afectan este martes a Galicia, situación por la que las autoridades han activado la situación 2 de emergencia a nivel provincial. En Extremadura, el Gobierno regional ha activado la situación operativa 2 por posibles daños a la población, bienes y medio ambiente debido a los 12 incendios activos en simultáneo en este momento. Las labores continúan y se esperan que estas cifras sean actualizadas en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui