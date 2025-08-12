Sheinbaum y FGR reaccionan a reunión de 'El Chapo' con su nuevo abogado en EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' en Palacio Nacional de este martes 12 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la reciente decisión de Estados Unidos (EU) que permite a Joaquín 'El Chapo' Guzmán sostener encuentros presenciales con su abogado, Israel José Encinosa. La mandataria señaló que este tipo de medidas forman parte de los procedimientos establecidos por el sistema judicial estadounidense.

Ante los medios de comunicación, Sheinbaum explicó que México respetará las decisiones que se tomen en el marco legal de Estados Unidos (EU), aunque seguirá atenta a la evolución y resultados de cada caso: "Son procedimientos que ocurren en los Estados Unidos para estas personas".

Por su parte, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien estaba presente en el Salón de la Tesorería expresó que desde la perspectiva mexicana algunas determinaciones del gobierno estadounidense en casos vinculados a líderes de cárteles pueden resultar contradictorias. Indicó que, si bien EU reconoce la gravedad del problema, también introduce cambios en sus procesos judiciales que no necesariamente se alinean con la legislación mexicana.

Por una parte señalan que hay un gran problema en este sentido y que no van a transigir y luego resulta que los procedimientos hay una serie de negociaciones y de cambios de conformidad con un criterio que para nosotros no coincide con nuestra ley. Entonces, finalmente lo que tenemos que esperar los resultados", declaró el fiscal.

Gertz Manero subrayó que todas las personas implicadas ya cumplen con sus sanciones en territorio estadounidense y que México realizó las acciones correspondientes en el ámbito nacional. Asimismo, recalcó que la postura mexicana no busca interferir en la soberanía de EU, sino señalar la falta de congruencia entre su discurso oficial y las medidas aplicadas a criminales de alto perfil.

La presidenta y el fiscal coincidieron en que Estados Unidos debería actuar con mayor transparencia en los procesos judiciales que involucran a capos mexicanos, incluyendo la situación del narcotraficante Rafael Caro Quintero. En este sentido, se informó que un juez federal estadounidense, Frederic Block, ordenó al Departamento de Justicia pronunciarse sobre las condiciones de reclusión de Caro Quintero, quien permanece aislado en prisión.

