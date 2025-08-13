'Muerte digna': Proyecto de legalización de la eutanasia en Uruguay podría ser aprobado

Comparta este artículo

Montevideo, Uruguay.- Uno de los países de América Latina que han ido realizando avances en los derechos humanos de su población es Uruguay, esto gracias a proyectos como 'Muerte digna', que despenalizará la eutanasia, haciendo de esta una opción para aquellas personas que se encuentren viviendo situaciones dolorosas como enfermedades, de esta manera pudiendo elegir morir de manera respetuosa e indolora.

¿A qué se refiere el proyecto 'Muerte digna'?

Después de un extenso debate llevado a cabo por más de 12 horas, iniciado el día martes por la mañana y concluyendo a principios de hoy miércoles, los diputados aprobaron el proyecto 'Muerte digna'. De los 93 presentes, 64 votaron a favor y 29 en contra, logrando una mayoría en la cámara baja; por consiguiente, la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores deberá evaluarlo.

Para el caso de pasar el filtro, pasará a ser votado en el plenario del Senado y, por último, si pasa esta instancia, pasaría al poder ejecutivo para su pronta promulgación. Esta nueva iniciativa, a diferencia del anterior intento en 2022, pretende que las personas mayores de edad, que se encuentren en plenitud de sus capacidades mentales, tomen la decisión si atraviesan enfermedades en fase terminal, así como aquellas consideradas incurables o irreversibles.

La eutanasia en otros países

Se está convirtiendo en un avance que les daría a las personas otra elección de muerte más humana. Aunque los opositores de dicho proyecto como mencionaron que esta medida solo sería una muerte anticipada. "Esta Cámara, la de sus representantes, les dice que tiene una solución para ellos: provocarles la muerte anticipada”, manifestó con tono crítico el opositor del Partido Nacional Rodrigo Goñi.

En el caso de otros países, Uruguay no es el primero en proponer la legalización de la eutanasia, puesto que países como Colombia y Canadá fueron los primeros en el continente americano. En Colombia fue despenalizada en el año 1997 por decisión de la Corte Constitucional, y en 2022 se permitió que aquellos con enfermedades graves e incurables no terminales pudieran tomar la decisión, siempre y cuando se encontraran en plena capacidad de decisión.

Por otro lado, en Canadá ha sido legal desde el 2016 después de que el Tribunal Supremo la declarara inconstitucional el penalizarla. En América Latina, el debate sobre si debería o no ser legal ha sido motivo de constantes debates, siendo Uruguay el primero en su región que busca promover la autonomía y el derecho de los pacientes de decidir el final de su propia vida, pues algunos destacaron que el hecho de mantenerse vivos y sufriendo era aún más desmoralizante que morir pacíficamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui