Sheinbaum defiende: Extradición de 26 capos a EU fue una decisión soberana y de seguridad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 13 de agosto de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la reciente entrega de 26 personas vinculadas con organizaciones criminales a las autoridades de Estados Unidos (EU) fue una medida tomada para salvaguardar la seguridad del país.

Ante los medios reunidos en Palacio Nacional, la mandataria explicó que esta acción forma parte de las decisiones soberanas que el Gobierno adopta con base en el análisis del Sistema Nacional de Inteligencia y del Consejo Nacional de Seguridad. Asimismo, subrayó que el traslado de los reos no obedece a presiones externas ni a compromisos internacionales, sino a la necesidad de reducir riesgos internos.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano aclaró que si bien existen solicitudes de extradición por parte de autoridades extranjeras, cada caso es evaluado y decidido en México: "Lo que sí podemos decirles es que en todos estos casos, los casos de extradición o de envío de estos miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas".

[No] tiene que ver con el acuerdo de seguridad, son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad de nuestro país, y las toman a partir a un análisis del propio Sistema Nacional de Inteligencia e investigación el Consejo Nacional de Seguridad", apuntó la presidenta.

Detalles del traslado de 26 capos a EU

Tal como te informamos en TRIBUNA, el martes 12 de agosto, el Gabinete de Seguridad confirmó el traslado de 26 capos a EU. Señaló que estos se encontraban en distintos centros penitenciarios del país y su entrega a EU se realizó bajo coordinación bilateral y en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, indicó que el Departamento de Justicia estadounidense se comprometió a no solicitar la pena de muerte para ninguno de los acusados. Además, reiteró que los detenidos representaban un alto riesgo para la estabilidad y seguridad de México.

Dentro de la lista de personas entregadas se encuentra Abigael González Valencia, conocido como 'El Cuini', señalado como líder del grupo criminal Los Cuinis y cuñado de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'