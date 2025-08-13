Todo listo: Trump y Putin se reunirán en Alaska este VIERNES para abordar guerra en Ucrania

Comparta este artículo

Washington, D.C., Estados Unidos.- La Casa Blanca anunció que la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se llevará a cabo el próximo viernes 15 de agosto en la base militar Elmendorf-Richardson, en la ciudad de Anchorage, Alaska.

El encuentro tendrá como tema principal la situación en Ucrania, país que se encuentra en conflicto desde la invasión rusa iniciada en 2022. Será la primera reunión oficial entre ambos líderes desde entonces.

La base militar en Anchorage fue seleccionada por motivos de seguridad, según indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. También destacó que la reunión será un 'ejercicio de escucha' por parte del presidente estadounidense y que no se espera un acuerdo inmediato.

El presidente Trump, en declaraciones a la prensa, advirtió que Rusia enfrentará 'consecuencias muy graves' si no detiene la guerra en Ucrania, aunque no especificó si se trataría de sanciones u otras medidas.

Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida", dijo. "Me gustaría hacerlo casi de inmediato", si Putin y Zelenski 'desean que esté presente'.

Previo a la reunión con Putin, Trump mantendrá conversaciones telefónicas con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y con líderes europeos.

La Casa Blanca también señaló que se evalúa la posibilidad de una segunda reunión, esta vez incluyendo a Zelenski, y que podría realizarse si las partes lo acuerdan.

