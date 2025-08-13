Tras ser extraditado, cuñado de 'El Mencho' se declara no culpable ante una Corte de EU

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Este miércoles 13 de agosto de 2025, Abigael González Valencia, alias 'El Cuini', se presentó ante la Corte Federal de Washington y se declaró no culpable de tres cargos que se le imputan. Tras su compareció, el exsocio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) deberá regresar nuevamente al recinto en 13 días y su segunda audiencia será con la jueza Beryl A. Howell, quien encabezó el juicio contra Rubén Oseguera, alias 'El Menchito'.

El gobierno de los Estados Unidos acusa al cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como 'El Mencho' de crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, así como de uso de armas de fuego. Esta noticia se presenta un día después de que México realizará una segunda entrega masiva de narcotraficantes hacia el país vecino, en la cual se extraditó a 'El Cuini' y a otros criminales de alto nivel del CJNG y del Cártel de Sinaloa.

Según diversos informes, González Valencia es identificado como líder del grupo criminal Los Cuinis, un brazo armado del cártel de 'Las Cuatro Letras'. La Agencia para el control de Drogas (DEA) destacó esta nueva entrega de 26 criminales mexicanos entre la que también destacan nombres como Juan Carlos Félix Gastélum, alias 'El Chavo Félix'; Pablo Edwin Huerta Nuño, alias 'El Flaquito'; y Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias 'El Jando'.

Abigael 'El Cuini' González Valencia, cuñado del líder del CJNG, 'El Mencho', y líder de Los Cuinis, organización responsable del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica a través de México y hacia Estados Unidos", se puede leer en un informe presentado por la dependencia federal.

Extraditan a 26 criminales a Estados Unidos

Ayer, el Gobierno de México formalizó la entrega de 26 reclusos a las autoridades de Estados Unidos. A través de un comunicado conjunto, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informaron que todos los implicados cuentan con órdenes de extradición al vecino país y la Embajada de Estados Unidos en México se encargó de corroborar la recepción de todos los criminales.

