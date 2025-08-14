25 por ciento de probabilidades de fracasar; esto dice Trump de la cumbre con Putin

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Anteriormente, TRIBUNA informó sobre la fecha y lugar en el que los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin llevarán a cabo una reunión en la que ambos mandatarios hablarán sobre la actual situación entre Rusia y Ucrania. A un día de que la cumbre entre ambos tenga lugar el día de mañana viernes 15 de agosto en la ciudad de Anchorage, Alaska, el presidente Trump ha expresado que existiría un 25 por ciento de probabilidad de que sea un fracaso.

Este jueves, el estadounidense compartió que la reunión que tiene como motivo abordar el alto al fuego de la guerra en Europa es sumamente importante, pues se trataría de una preparación para la segunda reunión en donde se intentaría reunir al ruso con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski. "Esta reunión prepara la segunda reunión, que será muy importante porque será donde llegarán a un acuerdo", expresó en entrevista con Fox Radio.

Además, expreso que, aunque se intercambien ideas sobre los límites, tierras, entre otros puntos, aún existe una probabilidad de que la reunión fracase: "(...) Habrá un intercambio de ideas sobre límites, tierras, etcétera. La segunda reunión será muy importante. Pero hay un 25 por ciento de probabilidades de que esta reunión no sea exitosa", declaró el mandatario. Agrego que, dependiendo de qué suceda, se abriría el diálogo para una nueva fecha.

Para alcanzar la paz, creo que todos reconocemos que tendrá que haber una conversación sobre garantías de seguridad (...) sobre disputas territoriales", declaró.

Menciono que, si bien no se sabe si será posible, ya se cuenta con tres lugares diferentes donde esta segunda reunión podría llevarse a cabo: "No sé dónde tendremos la segunda reunión, pero tenemos una idea de tres lugares diferentes", manifestó. Por otro lado, aclaro que no ha tenido comunicación con Zelenskyy, puesto que no busca insinuar que existirá otra junta entre los mandatarios antes de que tenga lugar la primera en la base militar Elmendorf-Richardson.

Ni siquiera quiero insinuar que pueda haber una segunda reunión. Quizás sí, quizás no", aclaró Trump.

Aunque no negó que el encuentro de ambos presidentes europeos sería muy conveniente: "Pero sería muy conveniente que tuviéramos un buen encuentro, porque voy a dejar que negocien su acuerdo; yo no voy a negociarlo". Finalmente, el inquilino de la Casa Blanca expresó que su esperanza con estas reuniones es que se detengan los combates entre ambas naciones con el interés de "un acuerdo de paz inmediato, lograr la paz rápidamente".

Fuente: Tribuna del Yaqui