Alarma en Colorado: Virus provoca 'conejos Frankenstein' con tentáculos

Colorado, Estados Unidos.- Habitantes del estado de Colorado reportaron la aparición de conejos con extraños crecimientos en la cabeza, lo que rápidamente generó inquietud y curiosidad en redes sociales. Las autoridades confirmaron que se trata de una infección viral conocida como papiloma de conejo, que, aunque provoca un aspecto inusual y hasta inquietante, apodado por algunos como 'conejos Frankenstein', no representa riesgo para los humanos.

De acuerdo con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, los avistamientos comenzaron la semana pasada y afectan principalmente a ejemplares de conejo cola de algodón. Las protuberancias, que pueden recordar a cuernos o tentáculos, son en su mayoría de color negro y aparecen alrededor de la cabeza del animal.

Kara Van Hoose, portavoz de la dependencia, explicó al medio Coloradan que estos casos no son nuevos, pero suelen generar alarma cuando la infección se propaga en una zona. "El virus puede parecer extraño e inquietante, pero la mayoría de los conejos sobrevive y con el tiempo pierde las protuberancias", detalló.

¿Qué es el papiloma de conejo?

El virus del papiloma de conejo es una enfermedad que causa crecimientos cutáneos, generalmente benignos, en la cabeza y cuello de estos animales. Aunque no afecta a las personas, puede complicarse si las protuberancias crecen cerca de los ojos o la boca, ya que pueden interferir con la visión o la alimentación del conejo. En la mayoría de los casos, los animales infectados se recuperan sin necesidad de intervención, y las lesiones desaparecen con el tiempo.

¿Cómo se transmite el virus?

El papiloma de conejo se contagia de manera similar a otros papilomavirus: Por contacto directo piel con piel o durante el apareamiento. Los conejos domésticos también pueden verse afectados si entran en contacto con ejemplares silvestres infectados.

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades de vida silvestre de Colorado recomiendan no sacrificar a los conejos infectados y evitar el contacto directo con animales silvestres para prevenir contagios en mascotas domésticas. También instan a la población a reportar avistamientos para llevar un mejor control de la propagación del virus.

Fuente: Tribuna del Yaqui