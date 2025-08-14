Base militar Elmendorf-Richardson: ¿Cómo es el lugar donde Trump y Putin se reunirán?

Comparta este artículo

Anchorage, Alaska.- La ciudad de Anchorage en Alaska será testigo del próximo encuentro entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin. Siendo la base militar Elmendorf-Richardson con sus 25 mil 800 hectáreas de superficie en donde ambos mandatarios abordaran el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estando situada cerca del Ártico, las instalaciones han servido anteriormente como defensa contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

Esto gracias a que cuenta con una ubicación estratégica dentro de la ciudad que formaría parte de Rusia hasta 1867, que pasó a ser parte del territorio estadounidense. Es en este escenario lleno de historia que el estadounidense y el ruso se reunirán después de meses de frustración por parte del republicano, al que el Kremlin negó que se detuvieran los bombardeos a Ucrania. Además, pasando tras que el presidente Volodímir Zelenski advirtiera sobre aceptar alguna propuesta.

Esto debido a que el presidente ucraniano expresó que Kiev no aceptaría propuestas de un fin de la guerra sin el consenso de su país. Por otro lado, el Kremlin informó que la cumbre iniciaría a partir de las 11:30 horas, abriendo con un "cara a cara" entre ambos presidentes, sumándose después las delegaciones de ambos para un "desayuno de trabajo", concluyendo con una rueda de prensa en conjunto.

¿Cuál es la historia de la base Elmendorf-Richardson?

Las instalaciones que unen a la antigua Base Aérea Elmendorf y el Fuerte Richardson del Ejército iniciaron su construcción el 8 de junio de 1940, diseñadas como un aeródromo militar mientras la Segunda Guerra Mundial era llevada a cabo. Los primeros en formar parte del cuerpo aéreo en la base llegaron en agosto de ese mismo año, aunque no tenía el mismo nombre, pues llevaba el nombre del general de brigada Wilds P. Richardson, quien dirigió la Comisión de Carreteras de Alaska.

En el año 1951, el ejército llegó a realizar sus operaciones en el nuevo Fuerte Richardson y la fuerza aérea tomó el control de la nombrada Base Aérea Elmendorf, llevando el nombre del capitán del cuerpo aéreo del Ejército, Hugh M. Elmendorf, el cual falleció en 1933 durante una caza experimental cerca de Wright Field, Ohio. De esa manera, la base en conjunto Elmendorf-Richardson pasó a tener 25,800 hectáreas y es considerada como una de las principales instalaciones estratégicas del país.

Este sería el primer viaje del presidente ruso a Estados Unidos después de una década, ya que su última visita ocurrió en septiembre de 2015, mientras visitaba Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, además de reunirse con el expresidente demócrata Barack Obama. Esta vez irá acompañado por los ministros rusos de Exteriores, Serguéi Lavrov; de Defensa, Andréi Beloúsov, y de Finanzas, Antón Siluáno. Además del enviado del Kremlin, Kiril Dmítriev.

