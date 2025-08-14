Reunión Trump-Putin: ¿Puede el mandatario ruso ser arrestado por orden de Corte Penal Internacional?

Comparta este artículo

Juneau, Alaska.- La reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin será en cuestión de horas, y es acertado afirmar que será uno de los eventos globales más importantes en la última década. Sin embargo, además de la gran expectativa que existe por lograr posibles acuerdos para frenar la guerra entre Rusia y Ucrania, hay una sombra que genera controversia entre este encuentro y es la orden de arresto que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió contra Putin en marzo de 2023 por crímenes de guerra. Con eso, una de las preguntas clave de este encuentro es: ¿Puede Putin ser arrestado?

Para esto hay que recordar que la CPI emitió esta orden por crímenes de guerra que implican la deportación ilegal de niños ucranianos hacia Rusia, desde el comienzo del conflicto bélico el 24 de febrero del año 2022. Para la CPI, el mandatario ruso es responsable directa o indirectamente. Cabe señalar que la orden de arresto también va contra María Lvova-Belova, comisaria rusa para los derechos del niño. Sin embargo, pese a la orden de arresto, la CPI no puede detener físicamente al presidente de Rusia. Es decir, que la captura de Putin solo puede ser posible si este pisa un país que sí reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y este está dispuesto a ejecutar el arresto.

¿Estados Unidos puede ser ese país? En teoría, no. Porque el país gobernado por Donald Trump no es miembro de la CPI. Estados Unidos firmó inicialmente ser miembro, pero nunca se ratificó; es así que no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre sus ciudadanos ni está obligado a cumplir sus órdenes. Por lo que, cuando Putin pise Alaska, no se puede exigir a Trump que lo detenga.

Aun así, la CPI sigue ejerciendo presión sobre Putin a través de:

Restricciones a los viajes internacionales de Putin.

Aislamiento diplomático y señalamiento como paria internacional.

Solicitudes de cooperación para la recolección de pruebas.

Promoción de sanciones internacionales.

¿A qué hora será su reunión con Donald Trump?

Se planea que las conversaciones entre ambos líderes mundiales sean a las 11:30 horas, tiempo local (13:30 horas de la Ciudad de México), y, tras el encuentro, los dos gobernantes darán una conferencia de prensa conjunta en la base aérea de Elmendorf.

