Moscú, Rusia.- Rusia y Ucrania realizaron este jueves un nuevo intercambio de prisioneros de guerra. Según el Ministerio de Defensa ruso, 84 militares rusos fueron repatriados desde territorio controlado por Ucrania, mientras que 84 prisioneros ucranianos fueron liberados por Moscú.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmó que entre los liberados se encuentran tanto soldados como civiles, algunos de los cuales estaban detenidos desde 2014, 2016 y 2017. Uno de ellos habría pasado más de cuatro mil días en cautiverio. El intercambio tuvo lugar en la frontera con Bielorrusia, según información difundida por Kiev.

Entre las personas liberadas hoy figuran civiles detenidos desde 2014, 2016 y 2017", declaró el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien destacó la liberación de soldados que defendieron la ciudad portuaria de Mariúpol en 2022. "Casi todos necesitan atención médica y rehabilitación integral", añadió a través de sus redes sociales.

Emiratos Árabes Unidos actuó nuevamente como mediador, como lo ha hecho en varios intercambios anteriores. Kiev confirmó que el grupo liberado incluye 33 soldados y 51 civiles, varios de ellos provenientes de regiones separatistas como Donetsk y Lugansk.

Contexto

El intercambio ocurre apenas 24 horas antes de la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, programada para este viernes en Alaska. El encuentro se perfila como un intento serio de reactivar el diálogo diplomático entre Moscú y Occidente tras más de tres años de guerra en Ucrania.

Si Trump se mantiene firme e insiste en un alto el fuego, y logra incluir a Europa y garantías de seguridad, podría incluso aspirar al Nobel de la Paz", aseguró el senador demócrata Richard Blumenthal.

Según fuentes de la Casa Blanca citadas por The New York Post, Trump presionará a Putin para obtener un alto el fuego incondicional como primer paso hacia negociaciones formales de paz que incluyan al presidente Zelensky y a socios europeos.

Fuente: Tribuna del Yaqui