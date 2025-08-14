Trump arremete contra sus socios comerciales: "México hace lo que le decimos... y Canadá también"

Comparta este artículo

Washington D.C., Estados Unidos.- El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que "México hace lo que le decimos", esto respecto a las políticas de seguridad fronteriza, además de presumir la baja cantidad de personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos, comparando la actualidad con la que se vivía dentro del periodo del expresidente Joe Biden. Las declaraciones hechas desde la Oficina Oval dentro de la Casa Blanca.

Según sus palabras, las fronteras con ambos países "antes eran horribles". Después de encontrarse hablando de su decisión de instaurar el control de la policía federal en la capital, así como el envío de la Guardia Nacional, comentó los logros que ha hecho en la frontera con México: "Antes teníamos a millones cruzando: criminales, líderes de pandillas, traficantes, inundando nuestro país", declaró el presidente estadounidense.

México hace lo que le decimos... y Canadá también", aseguró Trump.

Además, acusó a su antecesor de alegar que no podía hacer nada con esta situación porque "necesitaba una legislación". Mencionó que no necesitaron una legislación; solo tomó la decisión de cerrar la frontera y así fue realizado. "Simplemente dije: 'Vamos a cerrar la frontera' y ya", señaló Trump. Aludió a las políticas de deportación masiva, así como al despliegue de elementos en su frontera sur: "Ahora en la frontera tenemos cero gente cruzando. A lo largo de los últimos tres meses".

Dijo que antes Estados Unidos no era respetado por otros países, pero que de nueva cuenta es un país altamente respetado. "Realmente respetan a este país de nuevo. No lo respetaban. Pero ahora saben que significa mucho", aseguró. Momento en donde espeto que tanto México como Canadá siguen lo que se les dice, asegurando que ahora las fronteras se encuentran en "muy buena forma".

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró meses atrás que México no se estaría subordinando a Estados Unidos, lo que muchos han traído a recordar gracias a las palabras del estadounidense. Estas declaraciones se hacen un día antes de que sea llevada a cabo una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin. "Tenemos una reunión con Putin mañana. Creo que será una buena reunión, pero la más importante será la segunda: con Putin, Zelenski y yo mismo", declaró Trump.

Fuente: Tribuna del Yaqui