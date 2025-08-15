¿Se termina la guerra en Ucrania? Acaba reunión entre Trump y Putin; estos fueron los "acuerdos"

Comparta este artículo

Anchorage, Alaska.- La muy esperada reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin terminó después de casi tres horas. ¿Se puede decir que la guerra en Ucrania llegó a su fin? Aquí te contamos lo que hablaron estos dos líderes mundiales. Aunque se dijo que las negociaciones fueron buenas, no se llegó a un acuerdo como tal. Al finalizar su reunión, ambos ofrecieron una rueda de prensa en la que no permitieron preguntas. Trump calificó el encuentro como "extremadamente productivo", pero no anunció acuerdos concretos.

Pese a que se tenían grandes expectativas, no se dieron mayores detalles de un acuerdo de alto a la guerra. Tanto Trump como Putin calificaron el encuentro como productivo, pero no hubo un detalle extra; tampoco se dio a conocer un anuncio de cese al fuego en Ucrania. "Nuestras negociaciones transcurrieron en una atmósfera constructiva y mutuamente respetuosa. Han sido tremendamente sustanciales y útiles", comentó Putin en rueda de prensa. Por su parte, Trump mencionó: "Tuvimos una reunión muy productiva y se llegó a muchos acuerdos".

Putin hizo hincapié en su compromiso con la paz y calificó lo sucedido en Ucrania como una "tragedia"; dijo que, si bien la nación de Ucrania es como una hermana con las mismas raíces, también es una amenaza para la seguridad de su país. "Estamos convencidos de que para que el acuerdo sea duradero debemos eliminar todas las causas iniciales del conflicto", afirmó. El mandatario ruso también afirmó: "Espero que el acuerdo al que hemos llegado juntos nos ayudara a acercarnos a ese objetivo y siente las bases de una paz en Ucrania".

Trump afirmó que no hubo acuerdos, pero sí avances. Además, dijo que hablará con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sobre lo tratado en la reunión con Putin. "Aún no estamos ahí, pero hemos avanzado mucho", compartió. "Voy a llamar a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) en un rato. Llamaré a las personas que considere apropiadas. Y, por supuesto, llamaré al presidente (Volodymyr) Zelensky y le contaré sobre la reunión de hoy. En última instancia, depende de ellos", dijo Trump en rueda de prensa.

Fuente: Tribuna del Yaqui