Sheinbaum llega a Guatemala para primera reunión bilateral con Bernardo Arévalo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 15 de agosto de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, arribó a la República de Guatemala para sostener su primera reunión bilateral con su homólogo guatemalteco Bernardo Arévalo, desde que ambos asumieron sus cargos en 2024. El encuentro, realizado tras la conferencia 'Mañanera del Pueblo', busca fortalecer los lazos entre ambas naciones.

De acuerdo con información oficial, el arribo de la jefa del Ejecutivo Federal mexicano se registró a las 09:49 horas, tiempo local, en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, en el departamento de Petén, donde fue recibida con honores en una ceremonia encabezada por el canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez.

Presidenta de México visita Guatemala para encuentro histórico con Bernardo Arévalo. Foto: Twitter

Durante la reunión, se prevé que la presidenta de México y su homólogo aborden temas clave para la región, entre ellos la seguridad en la frontera común, proyectos de infraestructura y conectividad ferroviaria, estrategias para atender la migración, así como oportunidades laborales en México. También se analizarán acciones conjuntas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población en ambos países.

Sheinbaum arriba a Guatemala con el Gabinete

La presidenta mexicana viaja acompañada por integrantes de su gabinete, entre ellos la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla; el secretario de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales; el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Igualmente, asistirán el titular de Energía, Luz Elena González, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena. Tras la reunión en Guatemala, Sheinbaum y Arévalo tienen previsto trasladarse a Campeche para participar en una cumbre trilateral con el primer ministro de Belice, en la que se espera consolidar acuerdos regionales que favorezcan la integración y el desarrollo económico de la zona.

Fuente: Tribuna